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Во Львовской области оказались повреждены сети облэнерго - РИА Новости, 15.08.2023
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12:11 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/lvov-1890166322.html
Во Львовской области оказались повреждены сети облэнерго
Во Львовской области оказались повреждены сети облэнерго - РИА Новости, 15.08.2023
Во Львовской области оказались повреждены сети облэнерго
Сети областной энергетической компании повреждены во Львовской области на западе Украины, сообщили в телеграм-канале национальной энергетической компании... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:11
2023-08-15T12:11
львовская область
украина
днепропетровская область
вооруженные силы рф
укрэнерго
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сети областной энергетической компании повреждены во Львовской области на западе Украины, сообщили в телеграм-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго". Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах, в том числе во Львовской области. Власти Днепропетровской области сообщали о пожаре на предприятии в Днепропетровске. В Луцке в Волынской области, по информации издания "Украинская правда", было "попадание" по промышленному предприятию. "Из-за ночной ракетной атаки… есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской области. Продолжается восстановление питания потребителей", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале. По информации компании, всего без света в результате боевых действий на Украине остаются более 400 населенных пунктов в Сумской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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львовская область
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львовская область, украина, днепропетровская область, вооруженные силы рф, укрэнерго
Львовская область, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Укрэнерго
Во Львовской области оказались повреждены сети облэнерго

В Укрэнерго сообщили о повреждениях сети облэнерго во Львовской области

© РИА Новости / Павел Паламарчук | Перейти в медиабанкЛьвов
Львов - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Павел Паламарчук
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Львов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Сети областной энергетической компании повреждены во Львовской области на западе Украины, сообщили в телеграм-канале национальной энергетической компании "Укрэнерго".
Ранее во вторник на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали о взрывах в некоторых регионах, в том числе во Львовской области. Власти Днепропетровской области сообщали о пожаре на предприятии в Днепропетровске. В Луцке в Волынской области, по информации издания "Украинская правда", было "попадание" по промышленному предприятию.
"Из-за ночной ракетной атаки… есть повреждения в сетях облэнерго во Львовской области. Продолжается восстановление питания потребителей", - говорится в сообщении "Укрэнерго" в телеграм-канале.
По информации компании, всего без света в результате боевых действий на Украине остаются более 400 населенных пунктов в Сумской, Харьковской областях и подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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Львовская областьУкраинаДнепропетровская областьВооруженные силы РФУкрэнерго
 
 
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