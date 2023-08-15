https://ria.ru/20230815/lutsk-1890103232.html

СМИ: власти Луцка заявили о "прилете" по промышленному предприятию

СМИ: власти Луцка заявили о "прилете" по промышленному предприятию - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: власти Луцка заявили о "прилете" по промышленному предприятию

Попадание произошло по промышленному предприятию в украинском Луцке в результате удара, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на власти. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:36

2023-08-15T06:36

2023-08-15T06:37

специальная военная операция на украине

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Попадание произошло по промышленному предприятию в украинском Луцке в результате удара, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на власти. "Произошло попадание по одному из промышленных предприятий в Луцке", - цитирует издание заявление главы Волынской областной военной администрации Юрия Погуляйко. Ранее во вторник воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. Телеканал ТСН сообщил о взрывах в Луцке. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890100667.html

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в мире, украина, вооруженные силы рф