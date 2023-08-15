Завысили ставки. В США раскрыли два плохих выхода из украинской ловушки
RS: США придется уйти из Украины с позором сейчас или ждать ухудшения ситуации
© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден и Владимир Зеленский
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден и Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. США так сильно завысили ставки на Украине, что, столкнувшись с проблемами на фронте, должны выйти из конфликта сейчас, пожертвовав своим престижем, или ждать окончательного разочарования общества, такое мнение выразил обозреватель американского издания Responsible Statecraft Бранко Марсетич.
"Для выхода США из конфликта потребуется, чтобы администрация резко отказалась от утверждений, что будущее глобального мира и демократии зависит от поражения России <…>. Белому дому придется внезапно убедить общественность в том, что ставки на самом деле значительно скромнее, чем говорилось изначально", — считает аналитик.
Марсетич отметил, что США уже не питают иллюзий относительно успехов Украины на фронте, что, по его мнению, делает выход из конфликта ценой престижа и доверия к Соединенным Штатам и НАТО вопросом времени. Аналитик также сослался на данные опросов, согласно которым все больше американцев выступают за прекращение военной помощи Киеву, что становится особенно актуальным перед президентскими выборами в США.
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"Это может поставить Белый дом в затруднительное положение: прекратить конфликт на условиях, менее благоприятных для Украины, чем было обещано ранее, столкнувшись с критикой, подобной той, которая была после вывода войск из Афганистана; или продолжать конфликт в надежде на успех в будущем, но общественное настроение может еще больше ухудшиться, что в любом случае снизит шансы на переизбрание", — указал Марсетич.
По мнению аналитика, чем дольше Белый дом будет тянуть с выработкой дипломатического решения, тем сложнее будет это сделать, а жертв среди украинцев будет еще больше.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Как заявили в Кремле, ситуация на Украине может перейти в мирное русло при условии учета ситуации де-факто и новых реалий, все требования Москвы прекрасно известны.