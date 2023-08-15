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В России вырос спрос на отечественные контактные линзы - РИА Новости, 15.08.2023
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14:34 15.08.2023 (обновлено: 14:36 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/linzy-1890208878.html
В России вырос спрос на отечественные контактные линзы
В России вырос спрос на отечественные контактные линзы - РИА Новости, 15.08.2023
В России вырос спрос на отечественные контактные линзы
Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:34
2023-08-15T14:36
экономика
россия
василий осьмаков
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков. &quot;В первом квартале 2023 года объем производства контактных линз в стране вырос на 10,5%, то есть спрос есть. Поскольку на российского производителя стали обращать внимание и использовать его продукцию, значит, качество постепенно будет расти в соответствии с требованиями клиентов&quot;, - сказал он.Осьмаков также напомнил, что в РФ девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья - например "Фирма Конкор". "Что касается их качества, то для системы государственного регулирования обращения медицинских изделий оно заключается в следующем: если продукция допущена к обороту, то она априори качественная. Хуже или лучше импортного - это решает сам потребитель", - сказал он, отвечая на вопрос о критике их качества россиянами. Читайте полный текст интервью с Василием Осьмаковым &gt;&gt;
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экономика, россия, василий осьмаков, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Василий Осьмаков, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
В России вырос спрос на отечественные контактные линзы

Минпромторг: качество российских контактных линз улучшится, спрос на них растет

© iStock.com / Anna SitnikДевушка надевает контактные линзы
Девушка надевает контактные линзы - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© iStock.com / Anna Sitnik
Девушка надевает контактные линзы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Спрос на отечественные контактные линзы в РФ есть, их производство растет, а качество постепенно будет увеличиваться в соответствии с требованиями потребителей, заявил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков.
«

"В первом квартале 2023 года объем производства контактных линз в стране вырос на 10,5%, то есть спрос есть. Поскольку на российского производителя стали обращать внимание и использовать его продукцию, значит, качество постепенно будет расти в соответствии с требованиями клиентов", - сказал он.

Осьмаков также напомнил, что в РФ девять производителей контактных линз, включая тех, кто поставляет свою продукцию в страны ближнего зарубежья - например "Фирма Конкор". "Что касается их качества, то для системы государственного регулирования обращения медицинских изделий оно заключается в следующем: если продукция допущена к обороту, то она априори качественная. Хуже или лучше импортного - это решает сам потребитель", - сказал он, отвечая на вопрос о критике их качества россиянами.
Читайте полный текст интервью с Василием Осьмаковым >>
Производство контактных линз - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Производство раствора для контактных линз запустят в Подмосковье в 2024 г
Вчера, 12:51
 
ЭкономикаРоссияВасилий ОсьмаковМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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