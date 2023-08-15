https://ria.ru/20230815/lavrov-1890155600.html

Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.08.2023

Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:38

2023-08-15T11:38

2023-08-15T11:44

в мире

украина

сергей лавров

форум "армия — 2023"

сша

россия

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg

КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230815/putin-1890128803.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сергей лавров, форум "армия — 2023", сша, россия, нато