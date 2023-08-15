https://ria.ru/20230815/lavrov-1890155600.html
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:38
2023-08-15T11:38
2023-08-15T11:44
в мире
украина
сергей лавров
форум "армия — 2023"
сша
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:522:2048:1674_1920x0_80_0_0_ae337d0cdf5adf4c68c306818ed49d5b.jpg
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230815/putin-1890128803.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/0a/1830405021_0:330:2048:1866_1920x0_80_0_0_15acd90062650e9a445ad44ae4998111.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сергей лавров, форум "армия — 2023", сша, россия, нато
В мире, Украина, Сергей Лавров, Форум "Армия — 2023", США, Россия, НАТО
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Лавров заявил, что Запад, накачивая Украину оружием, разжигает конфликт
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
Путин обвинил Запад в поддержке неонацистского режима