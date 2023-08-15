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Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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11:38 15.08.2023 (обновлено: 11:44 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/lavrov-1890155600.html
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине
США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:38
2023-08-15T11:44
в мире
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
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в мире, украина, сергей лавров, форум "армия — 2023", сша, россия, нато
В мире, Украина, Сергей Лавров, Форум "Армия — 2023", США, Россия, НАТО
Лавров обвинил Запад в разжигании конфликта на Украине

Лавров заявил, что Запад, накачивая Украину оружием, разжигает конфликт

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. США, НАТО и Евросоюз, накачивая Украину оружием, существенно увеличивают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Сегодня США, НАТО и Евросоюз ради спасения своего геополитического проекта о сдерживании России и раскола русского мира накачивают Украину все более современным вооружением, все больше разжигают конфликт и провоцируют при этом бесконтрольное расползание оружия по всему миру... Их авантюрные, безответственные линии существенно повышают угрозу прямого военного столкновения ядерных держав", - сказал Лавров в ходе выступления на Московской конференции по международной безопасности.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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