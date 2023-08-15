https://ria.ru/20230815/lavra-1890112825.html

Полицейские зашли в гостиничный корпус Киево-Печерской лавры

Полицейские зашли в гостиничный корпус Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 15.08.2023

Полицейские зашли в гостиничный корпус Киево-Печерской лавры

Замки срезали с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры, во внутрь зашла полиция с автоматами, сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:03

2023-08-15T09:03

2023-08-15T09:03

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ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Замки срезали с гостиничного корпуса Киево-Печерской лавры, во внутрь зашла полиция с автоматами, сообщили в телеграм-канале Союза православных журналистов. "Киево-Печерская лавра. С гостиничного корпуса, где живут паломники, болгаркой срезают замки", - говорится в сообщении союза. Позже в союзе сообщили, что вооруженные автоматами сотрудники полиции зашли в корпус. Суд в Киеве 10 августа удовлетворил иск заповедника к Киево-Печерской лавре об устранении препятствий в пользовании имуществом. В телеграм-канале адвокат Киево-Печерской лавры, протоиерей канонической УПЦ Никита Чекман назвал решение суда об удовлетворении иска заповедника "одним из позорнейших в истории Украины". За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на всей Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ властями введены санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" - обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях в поисках доказательств "антиукраинской деятельности". Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке - древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако оставались в собственности государства.

https://ria.ru/20230814/lavra-1890035391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, киев, россия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра