https://ria.ru/20230815/latviya-1890245847.html

РПЦ отреагировала на действия Латвийской православной церкви

РПЦ отреагировала на действия Латвийской православной церкви - РИА Новости, 15.08.2023

РПЦ отреагировала на действия Латвийской православной церкви

Возведение в Риге архимандрита Иоанна (Липшанса) в сан епископа нарушает устав Русской православной церкви и церковное единство, Архиерейский собор РПЦ даст... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:37

2023-08-15T16:37

2023-08-15T16:37

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Возведение в Риге архимандрита Иоанна (Липшанса) в сан епископа нарушает устав Русской православной церкви и церковное единство, Архиерейский собор РПЦ даст оценку этим действиям, сказано в заявлении управления Московской патриархии по делам епархий ближнего зарубежья, опубликованном во вторник на сайте РПЦ. "13 августа в Рижском кафедральном соборе, в нарушение устава Русской православной церкви, была совершена архиерейская хиротония архимандрита Иоанна (Липшанса) во епископа Валмиерского. Мы с пониманием относимся к сложным политическим обстоятельствам, в которых сегодня находится Латвийская православная церковь, но это не повод для нарушения церковного единства. Архиерейский собор Русской православной церкви, который состоится во благовремении, должен будет дать каноническую оценку всему, что сегодня происходит в Латвийской православной церкви", - сказано в сообщении. "Мы призываем всех верных чад Русской православной церкви усилить свои святые молитвы, неукоснительно хранить единство святого православия и под омофором нашего первосвятителя — святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла продолжать свой жизненный путь, не поддаваясь давлению и соблазнам внешних деструктивных сил", - заключили в РПЦ. Заместитель управляющего делами Московской патриархии епископ Зеленоградский Савва (Тутунов) пояснил РИА Новости, в чем именно заключается проблема."Согласно уставу Русской православной церкви, "архиереи самоуправляемой церкви избираются синодом (Латвийской православной церкви – ред.) из кандидатов, утвержденных патриархом Московским и всея Руси и священным синодом (РПЦ – ред.)". К сожалению, данная процедура соблюдена не была, так как кандидаты не были представлены на утверждение святейшему патриарху и священному синоду (РПЦ – ред.). Это грубое нарушение устава (РПЦ - ред.), вступающее в противоречие со стремлением к сохранению церковного единства", - сказал епископ Савва.Он привел заявление патриарха Московского и всея Руси Кирилла, сделанное на архиерейском совещании 19 июля 2023, о том, что "светские власти Латвии, вдохновившись ситуацией у соседей (в Литве и Эстонии, где власти оказывают давление на местных архиереев – ред.), решили пойти даже дальше и сами провозгласили лже-автокефалию Латвийской церкви"."Собор Латвийской православной церкви поступил корректно, направив на рассмотрение священноначалия Московского патриархата просьбу о даровании автокефалии. В соответствии с уставом (РПЦ – ред.), эта просьба была передана священным синодом Русской православной церкви на рассмотрение соборов (РПЦ – ред.): архиерейского и поместного. В ожидании таковых каноническая ситуация оставалась неизменной — это подчеркивалось тем, что собор Латвийской церкви просил патриарха (Московского и всея Руси Кирилла – ред.) продолжать выдавать Святое миро латвийским архиереям. Увы, нынешние действия архиереев Латвийской православной церкви вступают в противоречие с позицией собора этой церкви, вызывают крайнюю обеспокоенность и не направлены на сохранение Богом заповеданного единства церкви", - заключил собеседник агентства.ЛПЦ еще в 1990-е годы получила от РПЦ статус самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата. В 2022 году сейм Латвии утвердил президентские поправки к закону, объявляющие ее автокефальной. Собор ЛПЦ осенью 2022 года заявил об обращении к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу о каноническом решении статуса церкви в Латвии в связи с изменениями в законодательстве страны (и фактически - давлением на нее латвийских властей). В сообщении сайта ЛПЦ о соборе отмечалось, что собор абсолютным большинством голосов поддержал внесение в устав ЛПЦ соответствующих новому закону изменений.

https://ria.ru/20230814/aes-1889989207.html

https://ria.ru/20230815/lavra-1890117128.html

https://ria.ru/20220910/tserkov-1815761782.html

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справки, латвия, литва, эстония, русская православная церковь, московский патриархат