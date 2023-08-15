https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html

Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине

Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 15.08.2023

Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине

США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T05:58

2023-08-15T05:58

2023-08-15T06:55

в мире

украина

сша

роберт кеннеди

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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. "У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик. Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.

https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html

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в мире, украина, сша, роберт кеннеди