https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:58
2023-08-15T05:58
2023-08-15T06:55
в мире
украина
сша
роберт кеннеди
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_0:116:2868:1729_1920x0_80_0_0_8e03818e7be4c800a16561f0d860a612.jpg
ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. "У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик. Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/14/1866603390_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_4b89989db011582d0acb0680d49b42f8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, роберт кеннеди
В мире, Украина, США, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия