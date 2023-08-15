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Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
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05:58 15.08.2023 (обновлено: 06:55 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/laboratorii-1890101778.html
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине - РИА Новости, 15.08.2023
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине
США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T05:58
2023-08-15T06:55
в мире
украина
сша
роберт кеннеди
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший. "У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик. Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
https://ria.ru/20230727/biolaboratorii-1886695596.html
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в мире, украина, сша, роберт кеннеди
В мире, Украина, США, Роберт Кеннеди
Кеннеди-младший признал наличие американских биолабораторий на Украине

Кеннеди-младший: США создавали лаборатории на Украине для изучения биооружия

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг - РИА Новости. США создавали биолаборатории на Украине в рамках программ по биологическому оружию, заявил один из кандидатов в президенты США от Демократической партии Роберт Кеннеди-младший.
"У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биооружие, и в этом оружии используются все виды новой синтетической биологии технологии CRISPR и методы генной инженерии, которые не были доступны предыдущему поколению", - сказал политик.
Он отметил, что в 2001 году США вновь начали вкладывать много денег в биооружие, но волновались, поскольку "нарушение Женевской конвенции - это преступление", поэтому передали управление биологической безопасностью ведомству в минздраве. Кеннеди добавил, что при разработке каждого биологического оружия нужна вакцина, поскольку при развертывании биооружия в "100% случаев" существует вероятность действия в обратном направлении.
Заместитель Председателя Совета Федерации Константин Косачев на II Cаммите и форуме Россия - Африка - РИА Новости, 1920, 27.07.2023
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27 июля, 18:13
 
В миреУкраинаСШАРоберт Кеннеди
 
 
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