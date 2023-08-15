https://ria.ru/20230815/l-39-1890093469.html

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 - РИА Новости, 15.08.2023

В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 разбился во время тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T02:10

2023-08-15T02:10

2023-08-15T02:10

краснодарский край

калининградская область

чехословакия

су-30

aero l-39 albatros

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/11/1824694153_0:259:3071:1986_1920x0_80_0_0_e273429ad64a50dab6c1506a65bd600c.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 разбился во время тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны."По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", — подчеркнули в ведомстве.Инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.Падение Су-30В минувшую субботу в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета разбился двухместный истребитель Су-30.Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.История создания Л-39Л-39 (Aero L-39 Albatros) – чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет. Предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.Самолет был разработан в Чехословакии в 1960–х годах, основным заказчиком выступили советские ВВС.Цельнометаллический низкоплан L-39 Albatros имеет тандемное расположение кресел экипажа, оснащен двигателем АИ-25ТЛ. Впервые поднялся в воздух в 1968 году. Серийно производился до 1999 года. Было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая учебно-тренировочные модификации (С, ТС и V) и модификации (ZA и Z0), способные нести вооружение.Самолет Л-39 по-прежнему служит во многих военно-воздушных силах, включая Чешскую Республику, и также популярен среди частных пилотов, особенно в Соединенных Штатах.

https://ria.ru/20200325/1569145688.html

https://ria.ru/20181225/1548665383.html

краснодарский край

калининградская область

чехословакия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

краснодарский край, калининградская область, чехословакия, су-30, aero l-39 albatros, происшествия