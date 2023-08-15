https://ria.ru/20230815/l-39-1890093469.html
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39 - РИА Новости, 15.08.2023
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Учебный самолет Л-39 разбился во время тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:10
2023-08-15T02:10
2023-08-15T02:10
краснодарский край
калининградская область
чехословакия
су-30
aero l-39 albatros
происшествия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 разбился во время тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны."По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", — подчеркнули в ведомстве.Инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.Падение Су-30В минувшую субботу в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета разбился двухместный истребитель Су-30.Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.История создания Л-39Л-39 (Aero L-39 Albatros) – чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет. Предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.Самолет был разработан в Чехословакии в 1960–х годах, основным заказчиком выступили советские ВВС.Цельнометаллический низкоплан L-39 Albatros имеет тандемное расположение кресел экипажа, оснащен двигателем АИ-25ТЛ. Впервые поднялся в воздух в 1968 году. Серийно производился до 1999 года. Было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая учебно-тренировочные модификации (С, ТС и V) и модификации (ZA и Z0), способные нести вооружение.Самолет Л-39 по-прежнему служит во многих военно-воздушных силах, включая Чешскую Республику, и также популярен среди частных пилотов, особенно в Соединенных Штатах.
https://ria.ru/20200325/1569145688.html
https://ria.ru/20181225/1548665383.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
краснодарский край, калининградская область, чехословакия, су-30, aero l-39 albatros, происшествия
Краснодарский край, Калининградская область, Чехословакия, Су-30, Aero L-39 Albatros, Происшествия
В Краснодарском крае разбился учебный самолет Л-39
Минобороны России: в Краснодарском крае разбился учебно-боевой самолет Л-39
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Учебный самолет Л-39 разбился во время тренировочного полета в Краснодарском крае, сообщили в Минобороны.
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"По предварительной информации с места, один из членов экипажа погиб. Причина крушения устанавливается", — подчеркнули в ведомстве.
Инцидент произошел во время захода на посадку при выполнении планового учебно-тренировочного полета. По данным Минобороны, воздушное судно упало в черте аэродрома, разрушений и пострадавших на земле нет.
В минувшую субботу в Калининградской области
при выполнении учебно-тренировочного полета разбился двухместный истребитель Су-30.
Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. По предварительным данным, причиной ЧП стала техническая неисправность.
В Минобороны сообщили о гибели курсанта при падении самолета L-39
Л-39 (Aero L-39
Albatros) – чешский одномоторный двухместный реактивный учебно-тренировочный самолет. Предназначен для подготовки летного состава, а некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.
Самолет был разработан в Чехословакии
в 1960–х годах, основным заказчиком выступили советские ВВС.
Цельнометаллический низкоплан L-39 Albatros имеет тандемное расположение кресел экипажа, оснащен двигателем АИ-25ТЛ. Впервые поднялся в воздух в 1968 году. Серийно производился до 1999 года. Было собрано более 2900 единиц из нескольких версий этого типа, включая учебно-тренировочные модификации (С, ТС и V) и модификации (ZA и Z0), способные нести вооружение.
Самолет Л-39 по-прежнему служит во многих военно-воздушных силах, включая Чешскую Республику, и также популярен среди частных пилотов, особенно в Соединенных Штатах.
Ошибку пилотирования назвали основной версией крушения Л-39 в Азовском море