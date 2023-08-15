Рейтинг@Mail.ru
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:26 15.08.2023 (обновлено: 14:10 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.08.2023
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:26
2023-08-15T14:10
происшествия
владимир квачков
главное разведывательное управление рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/58/1551065878_0:198:2936:1850_1920x0_80_0_0_97ed19088b5e7257279093011748e89a.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства. Протокол был составлен по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, по которой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
https://ria.ru/20230803/prigovor-1887965546.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155106/58/1551065878_103:0:2834:2048_1920x0_80_0_0_a84ba0255095b84b573736bfcdf88e92.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, владимир квачков, главное разведывательное управление рф, россия
Происшествия, Владимир Квачков, Главное разведывательное управление РФ, Россия
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии

Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкОтставной полковник ГРУ Владимир Квачков
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в медиабанк
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде.
"Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства.
Протокол был составлен по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, по которой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей.
Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
В Ленинградской области мужчине дали срок за дискредитацию армии
3 августа, 14:19
 
ПроисшествияВладимир КвачковГлавное разведывательное управление РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала