https://ria.ru/20230815/kvachkov-1890149013.html
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии - РИА Новости, 15.08.2023
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Тверской суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:26
2023-08-15T11:26
2023-08-15T14:10
происшествия
владимир квачков
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россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Тверской суд Москвы оштрафовал полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова по статье о дискредитации армии, сообщили РИА Новости в суде. "Квачкову назначено наказание в виде административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — уточнил собеседник агентства. Протокол был составлен по статье 20.3.3 КоАП о дискредитации Вооруженных сил России, по которой грозит штраф от 30 до 50 тысяч рублей. Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на Анатолия Чубайса. После трехлетнего заключения он был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке вооруженного мятежа. В 2013 году Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет.
https://ria.ru/20230803/prigovor-1887965546.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, владимир квачков, главное разведывательное управление рф, россия
Происшествия, Владимир Квачков, Главное разведывательное управление РФ, Россия
Суд оштрафовал отставного полковника ГРУ Квачкова за дискредитацию армии
Квачкова оштрафовали за дискредитацию ВС РФ