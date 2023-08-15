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По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество ремонта дорог - РИА Новости, 15.08.2023
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10:18 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kuzbass-1890127451.html
По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество ремонта дорог
По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество ремонта дорог - РИА Новости, 15.08.2023
По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество ремонта дорог
По поручению губернатора в Кузбассе проверяют качество и сроки ремонта дорог, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:18
2023-08-15T10:18
кемерово
новокузнецк
россия
сергей цивилев
владимир путин
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. По поручению губернатора в Кузбассе проверяют качество и сроки ремонта дорог, сообщает пресс-служба правительства региона. "В Кузбассе проходит приемка объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора созданы комиссии, в которые вошли специалисты дорожной отрасли, представители депутатского корпуса и общественных организаций", – говорится в сообщении. "Большое внимание мы уделяем развитию и модернизации дорожной инфраструктуры Кузбасса. Необходимо строго контролировать качество и сроки выполнения дорожных работ, завершенными они будут считаться только после прохождения всех уровней контроля. Ремонт дорог нужно произвести вовремя, до наступления холодов. Безопасность движения напрямую зависит от качества дорожного полотна, поэтому принимаем объекты, уделяя внимание каждой детали", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева. Уточняется, что в этом сезоне кузбасские дорожники должны привести к нормативному состоянию 83 объекта дорожной сети, в том числе более 182 километров автомобильных дорог, 811 погонных метров искусственных сооружений. Планируется отремонтировать 5 тротуаров, установить 3 светофора и заменить 20 тысяч погонных метров дорожных ограждений. На эти цели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выделено 9,34 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда — средства федерального бюджета. В Кемерове комиссия приняла 5 участков дорог. На ул. Ноградская от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября заменили асфальт, выполнили устройство технических тротуаров, уложили тротуарную плитку. Также комиссия проверила участки на ул. Грузовая (от ул. Красноармейская до дома №23), ул. Тельбесская (от ул. Коммунистическая до ул. К. Цеткин), участок на ул. К. Цеткин от железнодорожного переезда до ул. Тельбесская, участок дороги на ул. Волгоградская от пр. Ленина до пр. Химиков. Всего в 2023 году кемеровские дорожники приведут к нормативному состоянию 19 участков улиц. В Новокузнецке приемка прошла на двух объектах Куйбышевского района. Работы велись на ул. Шоссейная и ул. Кузедеевская. Продолжаются работы на кольцевой развязке ул. Транспортная. На участке ул. Ленина от проезда Технический до Кузнецкого шоссе уложен верхний слой дорожного полотна. В ближайшие дни уложат асфальтобетонное покрытие на ул. Литейная и Красилова. Асфальтирование завершено на ул. Кулакова, Кутузова, Воробьева, Шолохова. Всего в этом году в нормативное состояние приведут 13 объектов. На участках трасс межмуниципального значения комиссия приняла 6 объектов. На автомобильной дороге Алтай — Кузбасс привели к нормативу 7 километров трассы. Завершен капремонт участков трасс Уланово — Медвечиково, Томск — Мариинск, Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк.
https://ria.ru/20230809/kuzbass-1889012406.html
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кемерово, новокузнецк, россия, сергей цивилев, владимир путин, кемеровская область
Кемерово, Новокузнецк, Россия, Сергей Цивилев, Владимир Путин, Кемеровская область
По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество ремонта дорог

По поручению губернатора в Кузбассе проверят качество и сроки ремонта дорог

© РИА Новости / Максим БлиновДорожные знаки
Дорожные знаки - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Дорожные знаки. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 15 авг – РИА Новости. По поручению губернатора в Кузбассе проверяют качество и сроки ремонта дорог, сообщает пресс-служба правительства региона.
"В Кузбассе проходит приемка объектов, отремонтированных в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги", инициированного президентом России Владимиром Путиным. По поручению губернатора созданы комиссии, в которые вошли специалисты дорожной отрасли, представители депутатского корпуса и общественных организаций", – говорится в сообщении.
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"Большое внимание мы уделяем развитию и модернизации дорожной инфраструктуры Кузбасса. Необходимо строго контролировать качество и сроки выполнения дорожных работ, завершенными они будут считаться только после прохождения всех уровней контроля. Ремонт дорог нужно произвести вовремя, до наступления холодов. Безопасность движения напрямую зависит от качества дорожного полотна, поэтому принимаем объекты, уделяя внимание каждой детали", — цитирует пресс-служба слова губернатора Сергея Цивилева.
Уточняется, что в этом сезоне кузбасские дорожники должны привести к нормативному состоянию 83 объекта дорожной сети, в том числе более 182 километров автомобильных дорог, 811 погонных метров искусственных сооружений. Планируется отремонтировать 5 тротуаров, установить 3 светофора и заменить 20 тысяч погонных метров дорожных ограждений. На эти цели в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" выделено 9,34 миллиарда рублей, из которых 2,8 миллиарда — средства федерального бюджета.
В Кемерове комиссия приняла 5 участков дорог. На ул. Ноградская от ул. Кирова до ул. 50 лет Октября заменили асфальт, выполнили устройство технических тротуаров, уложили тротуарную плитку. Также комиссия проверила участки на ул. Грузовая (от ул. Красноармейская до дома №23), ул. Тельбесская (от ул. Коммунистическая до ул. К. Цеткин), участок на ул. К. Цеткин от железнодорожного переезда до ул. Тельбесская, участок дороги на ул. Волгоградская от пр. Ленина до пр. Химиков.
Всего в 2023 году кемеровские дорожники приведут к нормативному состоянию 19 участков улиц.
В Новокузнецке приемка прошла на двух объектах Куйбышевского района. Работы велись на ул. Шоссейная и ул. Кузедеевская. Продолжаются работы на кольцевой развязке ул. Транспортная. На участке ул. Ленина от проезда Технический до Кузнецкого шоссе уложен верхний слой дорожного полотна. В ближайшие дни уложат асфальтобетонное покрытие на ул. Литейная и Красилова. Асфальтирование завершено на ул. Кулакова, Кутузова, Воробьева, Шолохова. Всего в этом году в нормативное состояние приведут 13 объектов.
На участках трасс межмуниципального значения комиссия приняла 6 объектов. На автомобильной дороге Алтай — Кузбасс привели к нормативу 7 километров трассы. Завершен капремонт участков трасс Уланово — Медвечиково, ТомскМариинск, НовосибирскЛенинск-Кузнецкий — Кемерово — Юрга, Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк.
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