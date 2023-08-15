https://ria.ru/20230815/krym-1890224710.html

"Просто клоун". В США пришли в ярость из-за слов Зеленского о Крыме

"Просто клоун". В США пришли в ярость из-за слов Зеленского о Крыме - РИА Новости, 15.08.2023

"Просто клоун". В США пришли в ярость из-за слов Зеленского о Крыме

Заявления президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма не имеют под собой никаких оснований, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:18

2023-08-15T15:18

2023-08-15T15:18

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украина

владимир зеленский

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михаил шеремет

вооруженные силы сша

госдума рф

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Заявления президента Украины Владимира Зеленского по возвращению Крыма не имеют под собой никаких оснований, заявил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.“Кому он (Зеленский, – Прим. ред.) это говорит? Кто его аудитория? Такие заявления просто делают из него клоуна. Они и близко к Крыму не подойдут. Это просто сумасшествие”, – прокомментировал он ситуацию.Шаффер также подчеркнул, что в связи с провалом контрнаступления ни у Украины, ни у ее союзников нет четкого плана действий.Зеленский заявлял о подготовке перечня комплексных шагов по "деоккупации" Крыма, пообещав достаточно быстро реинтегрировать полуостров в "государственную ткань Украины". Он также анонсировал проведение саммита "Крымская платформа".В ответ глава парламента полуострова Владимир Константинов назвал слова Зеленского "брехливым терроризмом", а депутат Госдумы Михаил Шеремет — бессильной злобой.

https://ria.ru/20230815/uvolnenie-1890154527.html

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в мире, украина, владимир зеленский, владимир константинов, михаил шеремет, вооруженные силы сша, госдума рф