https://ria.ru/20230815/krym-1890119021.html

В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов

В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов - РИА Новости, 15.08.2023

В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов

В Крыму задержали мужчину, сообщавшего СБУ о транзите военных грузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:37

2023-08-15T09:37

2023-08-15T13:24

происшествия

фсб

республика крым

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Крыму задержали мужчину, сообщавшего СБУ о транзите военных грузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена деятельность <...> гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", — говорится в пресс-релизе.Задержанный подтвердил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Также он рассказал ФСБ, где находится схрон, в котором нашли готовое к использованию взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело возбудили по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, задержанного арестовали.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, а также выясняют, причастен ли фигурант дела к другим преступлениям.

https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html

республика крым

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2023

Влада Копылова

Влада Копылова

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Житель Крыма, задержанный за сотрудничество с СБУ Арестованный житель Крыма, сотрудничавший с СБУ, рассказал, как пересылал украинским кураторам информацию о ж/д эшелонах и складах с топливом 2023-08-15T09:37 true PT4M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, фсб, республика крым