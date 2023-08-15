https://ria.ru/20230815/krym-1890119021.html
В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов
В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов - РИА Новости, 15.08.2023
В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов
В Крыму задержали мужчину, сообщавшего СБУ о транзите военных грузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:37
2023-08-15T09:37
2023-08-15T13:24
происшествия
фсб
республика крым
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Крыму задержали мужчину, сообщавшего СБУ о транзите военных грузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ. "Пресечена деятельность <...> гражданина России 1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", — говорится в пресс-релизе.Задержанный подтвердил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Также он рассказал ФСБ, где находится схрон, в котором нашли готовое к использованию взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте. Уголовное дело возбудили по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, задержанного арестовали.Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, а также выясняют, причастен ли фигурант дела к другим преступлениям.
https://ria.ru/20230810/samara-1889226338.html
республика крым
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Житель Крыма, задержанный за сотрудничество с СБУ
Арестованный житель Крыма, сотрудничавший с СБУ, рассказал, как пересылал украинским кураторам информацию о ж/д эшелонах и складах с топливом
2023-08-15T09:37
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, фсб, республика крым
Происшествия, ФСБ, Республика Крым
В Крыму задержали мужчину, докладывавшего СБУ о транзите военных грузов
ФСБ задержала в Крыму агента украинской разведки
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. В Крыму задержали мужчину, сообщавшего СБУ о транзите военных грузов, сообщил Центр общественных связей ФСБ.
"Пресечена деятельность <...> гражданина России
1965 года рождения, который по заданию спецслужб Украины
передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов, следующих через территорию Крыма в зону проведения специальной военной операции", — говорится в пресс-релизе.
Задержанный подтвердил, что сотрудничал с украинскими спецслужбами. Также он рассказал ФСБ, где находится схрон, в котором нашли готовое к использованию взрывное устройство мощностью около килограмма в тротиловом эквиваленте.
Уголовное дело возбудили по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ, задержанного арестовали.
Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства, а также выясняют, причастен ли фигурант дела к другим преступлениям.
ФСБ показала видео задержания украинского шпиона в Самарской области