https://ria.ru/20230815/kremenchug-1890276911.html
В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией
В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией - РИА Новости, 15.08.2023
В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией
Власти Кременчуга в Полтавской области на Украине приняли решение убрать с крупнейшего в городе панно элементы, связанные с Россией, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T18:24
2023-08-15T18:24
2023-08-15T18:24
кременчуг
россия
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890275942_0:244:2600:1707_1920x0_80_0_0_643a3798ac22f72de8289df47047543f.jpg
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Власти Кременчуга в Полтавской области на Украине приняли решение убрать с крупнейшего в городе панно элементы, связанные с Россией, сообщает телеканал "Общественное". "В городе Кременчуг в Полтавской области 15 августа начали реставрацию крупнейшего панно города — "Печать нашей партии". Художники планируют изъять элементы композиции, символизирующие российско-имперскую политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, панно размещено на одном из домов на улице Соборной и занимает несколько этажей. Его создавали в течение трех лет и завершили в 1975 году. Решение о реставрации приняли на комиссии по вопросам топонимики 14 июня. Из панно планируют изъять "все названия советских газет, также заменят советский флаг на флаг Украины". На это из бюджета направят 60 тысяч гривен (1,6 тысячи долларов). Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
https://ria.ru/20230801/gerb-1887622091.html
кременчуг
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890275942_0:0:2600:1950_1920x0_80_0_0_11a0ff87d47be853dcdf1c5a19f32f39.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кременчуг, россия, украина
Кременчуг, Россия, Украина
В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией
Общественное: в Кременчуге с крупного панно уберут связанные с Россией элементы
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Власти Кременчуга в Полтавской области на Украине приняли решение убрать с крупнейшего в городе панно элементы, связанные с Россией, сообщает телеканал "Общественное".
"В городе Кременчуг в Полтавской области 15 августа начали реставрацию крупнейшего панно города — "Печать нашей партии". Художники планируют изъять элементы композиции, символизирующие российско-имперскую политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала.
По данным телеканала, панно размещено на одном из домов на улице Соборной и занимает несколько этажей. Его создавали в течение трех лет и завершили в 1975 году. Решение о реставрации приняли на комиссии по вопросам топонимики 14 июня. Из панно планируют изъять "все названия советских газет, также заменят советский флаг на флаг Украины". На это из бюджета направят 60 тысяч гривен (1,6 тысячи долларов).
Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.
В Киеве демонтировали герб СССР на монументе "Родина-мать"