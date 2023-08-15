https://ria.ru/20230815/kremenchug-1890276911.html

В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией

В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией - РИА Новости, 15.08.2023

В Кременчуге с крупнейшего панно уберут элементы, связанные с Россией

Власти Кременчуга в Полтавской области на Украине приняли решение убрать с крупнейшего в городе панно элементы, связанные с Россией, сообщает телеканал... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T18:24

2023-08-15T18:24

2023-08-15T18:24

кременчуг

россия

украина

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Власти Кременчуга в Полтавской области на Украине приняли решение убрать с крупнейшего в городе панно элементы, связанные с Россией, сообщает телеканал "Общественное". "В городе Кременчуг в Полтавской области 15 августа начали реставрацию крупнейшего панно города — "Печать нашей партии". Художники планируют изъять элементы композиции, символизирующие российско-имперскую политику", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте телеканала. По данным телеканала, панно размещено на одном из домов на улице Соборной и занимает несколько этажей. Его создавали в течение трех лет и завершили в 1975 году. Решение о реставрации приняли на комиссии по вопросам топонимики 14 июня. Из панно планируют изъять "все названия советских газет, также заменят советский флаг на флаг Украины". На это из бюджета направят 60 тысяч гривен (1,6 тысячи долларов). Демонтаж памятников, мемориальных досок, связанных с советской историей, а также переименование улиц и объектов началось на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией.

https://ria.ru/20230801/gerb-1887622091.html

кременчуг

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кременчуг, россия, украина