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"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 15.08.2023
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03:06 15.08.2023 (обновлено: 07:47 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/krasnopol-1890095891.html
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 15.08.2023
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"
Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:06
2023-08-15T07:47
безопасность
ростех
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
краснополь-м2
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.&quot;В настоящее время КБП уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов&quot;, - сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.Ссылаясь на соображения безопасности, в "Ростехе" отказались раскрыть характеристики модернизированного боеприпаса.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.Базовая версия данных боеприпасов широко применяются российскими артиллеристами в зоне спецоперации для поражения украинских военных объектов. Зачастую управляемый снаряд за счет своей точности обеспечивает прямое поражение малоразмерных целей.
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безопасность, ростех, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, краснополь-м2
Безопасность, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Краснополь-М2
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"

"Ростех" начал поставки в войска модернизированных снарядов "Краснополь"

CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 КраснопольУправляемый снаряд "Краснополь"
Управляемый снаряд Краснополь - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
CC BY-SA 3.0 / Mike1979 Russia / 2K25 Краснополь
Управляемый снаряд "Краснополь". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга.
«

"В настоящее время КБП уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов", - сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.

Ссылаясь на соображения безопасности, в "Ростехе" отказались раскрыть характеристики модернизированного боеприпаса.
Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.
Базовая версия данных боеприпасов широко применяются российскими артиллеристами в зоне спецоперации для поражения украинских военных объектов. Зачастую управляемый снаряд за счет своей точности обеспечивает прямое поражение малоразмерных целей.
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БезопасностьРостехКонструкторское бюро приборостроенияВысокоточные комплексыКраснополь-М2
 
 
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