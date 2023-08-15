https://ria.ru/20230815/krasnopol-1890095891.html
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 15.08.2023
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"
Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:06
2023-08-15T03:06
2023-08-15T07:47
безопасность
ростех
конструкторское бюро приборостроения
высокоточные комплексы
краснополь-м2
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга."В настоящее время КБП уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов", - сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.Ссылаясь на соображения безопасности, в "Ростехе" отказались раскрыть характеристики модернизированного боеприпаса.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.Базовая версия данных боеприпасов широко применяются российскими артиллеристами в зоне спецоперации для поражения украинских военных объектов. Зачастую управляемый снаряд за счет своей точности обеспечивает прямое поражение малоразмерных целей.
https://radiosputnik.ria.ru/20230814/rostekh-1889929564.html
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безопасность, ростех, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, краснополь-м2
Безопасность, Ростех, Конструкторское бюро приборостроения, Высокоточные комплексы, Краснополь-М2
"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"
"Ростех" начал поставки в войска модернизированных снарядов "Краснополь"