https://ria.ru/20230815/krasnopol-1890095891.html

"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"

"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь" - РИА Новости, 15.08.2023

"Ростех" начал поставки модернизированных снарядов "Краснополь"

Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T03:06

2023-08-15T03:06

2023-08-15T07:47

безопасность

ростех

конструкторское бюро приборостроения

высокоточные комплексы

краснополь-м2

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Конструкторское бюро приборостроения (входит в холдинг "Высокоточные комплексы" "Ростеха") начало поставки в российские войска модернизированных управляемых артиллерийских снарядов "Краснополь", сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга."В настоящее время КБП уже ведется изготовление и поставка заказчику модернизированных управляемых артиллерийских снарядов", - сказали в компании, отвечая на соответствующий вопрос.Ссылаясь на соображения безопасности, в "Ростехе" отказались раскрыть характеристики модернизированного боеприпаса.Управляемые артиллерийские снаряды "Краснополь" калибра 152 миллиметра имеют полуактивную лазерную головку самонаведения и наводятся на лазерный луч, отраженный от цели. Корректировка траектории при подлете снаряда к поражаемому объекту выполняется аэродинамическими рулями.Базовая версия данных боеприпасов широко применяются российскими артиллеристами в зоне спецоперации для поражения украинских военных объектов. Зачастую управляемый снаряд за счет своей точности обеспечивает прямое поражение малоразмерных целей.

https://radiosputnik.ria.ru/20230814/rostekh-1889929564.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, ростех, конструкторское бюро приборостроения, высокоточные комплексы, краснополь-м2