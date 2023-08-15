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Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане - РИА Новости, 15.08.2023
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14:27 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/korabli-1890206863.html
Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане
Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане - РИА Новости, 15.08.2023
Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане
Более 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ несут в данный момент службу в Мировом океане, сообщил во вторник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:27
2023-08-15T14:27
средиземное море
тихий океан
черное море
николай евменов
вмф рф
народно-освободительная армия китая
форум "армия — 2023"
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Более 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ несут в данный момент службу в Мировом океане, сообщил во вторник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". "В данный момент, когда мы здесь находимся, более 100 боевых кораблей и судов сейчас находятся в океанах, несут свою боевую службу в Средиземном море, в Атлантике, в Тихом океане", - сообщил главком. В частности, он напомнил о недавних крупных совместных учениях и патрулировании ВМФ РФ и ВМС НОАК в северной части Тихого океана. Евменов подчеркнул, что ВМФ России "был, есть и будет океанским": "Зона наших интересов - весь Мировой океан". Он также отметил, что патрульные корабли доказали свою эффективность в Черном море, контролировали безопасность "Черноморской инициативы" (зерновой сделки). "А сейчас участвуют в изоляции", - добавил адмирал. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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средиземное море, тихий океан, черное море, николай евменов, вмф рф, народно-освободительная армия китая, форум "армия — 2023"
Средиземное море, Тихий океан, Черное море, Николай Евменов, ВМФ РФ, Народно-освободительная армия Китая, Форум "Армия — 2023"
Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане

Главком ВМФ России рассказал о работе сотни российских кораблей в Мировом океане

© РИА НовостиУчения ВМФ России в Каспийском море
Учения ВМФ России в Каспийском море
© РИА Новости
Учения ВМФ России в Каспийском море. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Более 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ несут в данный момент службу в Мировом океане, сообщил во вторник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023".
«
"В данный момент, когда мы здесь находимся, более 100 боевых кораблей и судов сейчас находятся в океанах, несут свою боевую службу в Средиземном море, в Атлантике, в Тихом океане", - сообщил главком.
В частности, он напомнил о недавних крупных совместных учениях и патрулировании ВМФ РФ и ВМС НОАК в северной части Тихого океана.
Евменов подчеркнул, что ВМФ России "был, есть и будет океанским": "Зона наших интересов - весь Мировой океан".
Он также отметил, что патрульные корабли доказали свою эффективность в Черном море, контролировали безопасность "Черноморской инициативы" (зерновой сделки). "А сейчас участвуют в изоляции", - добавил адмирал.
РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".
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Средиземное мореТихий океанЧерное мореНиколай ЕвменовВМФ РФНародно-освободительная армия КитаяФорум "Армия — 2023"
 
 
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