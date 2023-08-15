https://ria.ru/20230815/korabli-1890206863.html

Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане

Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане - РИА Новости, 15.08.2023

Более сотни кораблей и судов ВМФ России несут службу в Мировом океане

Более 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ несут в данный момент службу в Мировом океане, сообщил во вторник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:27

2023-08-15T14:27

2023-08-15T14:27

средиземное море

тихий океан

черное море

николай евменов

вмф рф

народно-освободительная армия китая

форум "армия — 2023"

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Более 100 боевых кораблей и судов ВМФ РФ несут в данный момент службу в Мировом океане, сообщил во вторник главком ВМФ России адмирал Николай Евменов в интервью телеканалу "Звезда" на форуме "Армия-2023". "В данный момент, когда мы здесь находимся, более 100 боевых кораблей и судов сейчас находятся в океанах, несут свою боевую службу в Средиземном море, в Атлантике, в Тихом океане", - сообщил главком. В частности, он напомнил о недавних крупных совместных учениях и патрулировании ВМФ РФ и ВМС НОАК в северной части Тихого океана. Евменов подчеркнул, что ВМФ России "был, есть и будет океанским": "Зона наших интересов - весь Мировой океан". Он также отметил, что патрульные корабли доказали свою эффективность в Черном море, контролировали безопасность "Черноморской инициативы" (зерновой сделки). "А сейчас участвуют в изоляции", - добавил адмирал. РИА Новости – официальное информационное агентство форума "Армия-2023".

https://ria.ru/20230814/vmf-1889867273.html

средиземное море

тихий океан

черное море

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

средиземное море, тихий океан, черное море, николай евменов, вмф рф, народно-освободительная армия китая, форум "армия — 2023"