https://ria.ru/20230815/kontrol-1890305306.html
В СПЧ заявили, что в России нет нормальной системы контроля за мигрантами
В СПЧ заявили, что в России нет нормальной системы контроля за мигрантами - РИА Новости, 15.08.2023
В СПЧ заявили, что в России нет нормальной системы контроля за мигрантами
Необходимо выстроить нормальную систему контроля за мигрантами и их работодателями, проблема, связанная с миграцией, вышла на уровень национальной безопасности, РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:34
2023-08-15T21:34
2023-08-15T21:34
здоровье - общество
россия
кирилл кабанов
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Необходимо выстроить нормальную систему контроля за мигрантами и их работодателями, проблема, связанная с миграцией, вышла на уровень национальной безопасности, заявил РИА Новости член Совета по правам человека при президенте РФ Кирилл Кабанов. "У нас до сих пор нет нормальной системы контроля ни за мигрантами, ни за работодателями. Также мы понимаем прекрасно, что сейчас происходит очень опасный процесс - угроза многонациональному миру, который с большим трудом был достигнут Россией, это многонациональный договор взаимоуважения, понимания взаимопомощи", - сказал Кабанов. "Русский мир - это не только русские, это очень важно, но сейчас мы отмечаем, что реальный рост реальный", - добавил Кабанов. По его словам, сейчас наблюдается подмена понятий, и зачастую людей, которые обращаются к властям и указывают на проблемы, "считают экстремистами", а тех, кто, например, проповедуют радикальные течения, к экстремистам не относят. "Здесь вопрос безопасности, сохранения традиций, поэтому мы говорим, что есть огромная проблема… Проблема реально вышла на уровень национальной безопасности, ее невозможно запихать под шкаф, но ее надо решать", - отметил Кабанов.
https://ria.ru/20230815/es-1890096629.html
https://ria.ru/20230811/migranty-1889569791.html
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здоровье - общество, россия, кирилл кабанов
Здоровье - Общество, Россия, Кирилл Кабанов
В СПЧ заявили, что в России нет нормальной системы контроля за мигрантами
СПЧ: в России нет нормальной системы контроля за мигрантами и их работодателями