https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html

Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет

Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет - РИА Новости, 15.08.2023

Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет

Конфликт на Украине закончится не скоро, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее цитирует газета "Страна.ua". РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T21:05

2023-08-15T21:05

2023-08-15T21:05

политика

украина

ирина верещук

владимир зеленский

вооруженные силы украины

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1f/1576546736_0:218:3072:1946_1920x0_80_0_0_ff7a66c55df5dce506d6b4c31865d5da.jpg

МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не скоро, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее цитирует газета "Страна.ua"."Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. <…> Путь <…> будет долгим и трудным. "Две-три недели", "до конца года", "следующей весной" — все это неправда", — убеждена киевская чиновница.Верещук добавила, что украинцы "должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу".Ранее вице-премьер призвала жителей республики тратить меньше времени на развлечения, а сосредоточиться на работе. По ее мнению, поведение украинцев, а также отрицание конфликта негативно сказываются на результатах ВСУ.Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890299857.html

https://ria.ru/20230815/ukraina-1890291677.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия