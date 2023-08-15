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Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет - РИА Новости, 15.08.2023
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21:05 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/konflikt-1890302883.html
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет - РИА Новости, 15.08.2023
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет
Конфликт на Украине закончится не скоро, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее цитирует газета "Страна.ua". РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:05
2023-08-15T21:05
политика
украина
ирина верещук
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не скоро, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее цитирует газета "Страна.ua"."Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. &lt;…&gt; Путь &lt;…&gt; будет долгим и трудным. "Две-три недели", "до конца года", "следующей весной" — все это неправда", — убеждена киевская чиновница.Верещук добавила, что украинцы "должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу".Ранее вице-премьер призвала жителей республики тратить меньше времени на развлечения, а сосредоточиться на работе. По ее мнению, поведение украинцев, а также отрицание конфликта негативно сказываются на результатах ВСУ.Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
https://ria.ru/20230815/ukraina-1890299857.html
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политика, украина, ирина верещук, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Политика, Украина, Ирина Верещук, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия
Киев заявил, что конфликт на Украине продлится еще несколько лет

Вице-премьер Украины допустила, что конфликт продлится еще несколько лет

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкИрина Верещук
Ирина Верещук - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Ирина Верещук. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Конфликт на Украине закончится не скоро, заявила вице-премьер страны Ирина Верещук. Ее цитирует газета "Страна.ua".
«
"Сколько еще будет продолжаться война? Следует быть честными. <…> Путь <…> будет долгим и трудным. "Две-три недели", "до конца года", "следующей весной" — все это неправда", — убеждена киевская чиновница.
Верещук добавила, что украинцы "должны настроиться на длительную и тяжелую борьбу".
Ранее вице-премьер призвала жителей республики тратить меньше времени на развлечения, а сосредоточиться на работе. По ее мнению, поведение украинцев, а также отрицание конфликта негативно сказываются на результатах ВСУ.
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Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявлял, что никаких переговоров с Москвой быть не может и Киев против любого сценария прекращения огня, поскольку это будет означать фактическую победу России.
Как отмечали в Кремле, предпосылок для перехода ситуации в мирное русло сейчас нет, абсолютный приоритет для Москвы — достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Там также добавили, что Россия высоко ценит усилия всех стран, которые пытаются вывести решение конфликта на Украине в мирное русло, но пока это невозможно.
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