https://ria.ru/20230815/konferentsiya-1889517150.html

Московская конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности - РИА Новости, 15.08.2023

Московская конференция по международной безопасности

Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:15

2023-08-15T12:15

2023-08-15T12:15

справки

москва

московская конференция по международной безопасности

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Московская конференция по международной безопасности – ежегодный форум, объединяющий представителей оборонных ведомств, международных организаций и неправительственных экспертов в поисках ответов на ключевые вопросы глобальной безопасности.Дискуссии на конференции позволяют не только лучше понять позиции различных стран, но и определить перспективные направления международного военного сотрудничества.Форум зарекомендовал себя в качестве авторитетной и открытой площадки для обсуждения наиболее актуальных проблем глобальной и региональной безопасности.Организатором мероприятия является министерство обороны РФ.Впервые международная конференция прошла 3-4 мая 2012 года и была посвящена теме "Фактор противоракетной обороны в формировании нового пространства безопасности".В ходе конференции участники обсудили проблематику ПРО во всех аспектах: от оценки угроз распространения ракетных технологий до определения направлений сотрудничества в сфере противоракетной обороны в целях поддержания стратегической стабильности и равноправного стратегического партнерства.На форум были приглашены около 200 ведущих политиков, военных специалистов и экспертов из 50 стран: России, государств Европы и Азии, а также США и Канады. 23-24 мая 2013 года министерство обороны Российской Федерации провело международную конференцию, главной темой которой стали "Военные и политические аспекты европейской безопасности". В рамках форума состоялся обмен мнениями по различным аспектам европейской безопасности, включая самые острые проблемы противоракетной обороны, контроля над обычными вооружениями в Европе, взаимодействия России и НАТО. Была дана оценка роли ОБСЕ в обеспечении европейской безопасности. На конференцию прибыли руководители оборонных ведомств европейских государств, международных организаций – НАТО, ЕС, ОДКБ, ОБСЕ, а также авторитетные представители российского и европейского экспертного сообщества и академических кругов.В 2014 году конференция получила свое нынешнее название. Форум прошел 23-24 мая и был посвящен вопросам укрепления глобальной безопасности и возможным путям решения существующих региональных кризисов с акцентом на ситуацию на Ближнем Востоке и севере Африки, а также вокруг Афганистана. Отдельное внимание было уделено анализу феномена "цветных революций".С 2014 года от участия в мероприятии отказались представители западных стран. 16-17 апреля 2015 года состоялась четвертая Московская конференция по международной безопасности. Ее ключевые темы – современное состояние и новые вызовы глобальной безопасности, угрозы международного терроризма и возможности военно-политических инструментов, международного военного сотрудничества по обеспечению региональной и глобальной стабильности. В конференции приняли участие более 400 делегатов из 70 стран, 13 делегаций возглавили руководители оборонных ведомств. Пятая Московская конференция по международной безопасности прошла 27-28 апреля 2016 года. Ее главной темой стала борьба с терроризмом. Помимо этого, на форуме были рассмотрены вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, проблемы войны и мира в Европе, глобальной безопасности и военного сотрудничества.Отдельное внимание было уделено обсуждению ближневосточных противоречий, традиционных и новых вызовов и угроз международной безопасности, роли вооруженных сил в противодействии "цветным" революциям, обеспечения безопасности в Центральной Азии. В конференции приняли участие более 700 делегатов из 83 стран. Шестая Московская конференция по международной безопасности прошла 26-27 апреля 2017 года и была посвящена наиболее острым проблемам глобальной и региональной безопасности. В центр пленарных заседаний форума были вынесены вопросы борьбы с международным терроризмом, проблемы безопасности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе, роль военных ведомств в укреплении безопасности в различных регионах мира. В ходе отдельных дискуссий были затронуты вопросы борьбы с терроризмом и радикализмом на Ближнем Востоке, безопасности информационного пространства, проблематика ПРО, обеспечение безопасности в Центральной Азии. Конференцию посетило более 700 гостей. В работе форума приняли участие представители 78 иностранных государств, среди них более 20 глав оборонных ведомств, генеральные секретари Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), исполнительный секретарь Содружества Независимых Государств (СНГ), заместители генеральных секретарей Организации Объединенных Наций (ООН) и Лиги арабских государств (ЛАГ), вице-президент Международного комитета Красного Креста (МККК). Седьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 4-5 апреля 2018 года и была посвящена теме "Разгром ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) в Сирии: итоги и перспективы установления мира в регионе".Центральной темой конференции стал разгром террористов в Сирии. Российская сторона поделилась опытом борьбы с ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России), оценками дальнейшего развития ситуации в Ближневосточном регионе, включая вопросы постконфликтного восстановления.В повестку дня форума были включены вопросы безопасности в Европе, Азии, Африке и Латинской Америке. Специальная сессия была посвящена обсуждению феномена "мягкой силы" как инструмента решения военно-политических задач.Конференцию посетили более 850 делегатов из 95 государств. В работе форума приняли участие 30 глав военных ведомств, 15 начальников генеральных штабов и заместителей министров обороны, представители восьми международных организаций, 68 ведущих зарубежных экспертов в области безопасности. Восьмая Московская конференция по международной безопасности состоялась в Москве 23-25 апреля 2019 года и была посвящена теме "Безопасность в современном мире: региональные и глобальные факторы и тенденции". На повестку форума были вынесены глобальные и региональные вопросы безопасности в мире, проблемы стабилизации Ближневосточного региона и восстановления Сирии и Ирака, "цветные революции" и "гибридные" войны, противоракетная оборона, проблемы терроризма и незаконной миграции в Северной Африке, региональные аспекты безопасности в Азии, Африке и Латинской Америке.В ходе нового дискуссионного формата форума, – "круглых столов", – участники форума обсудили современные подходы в сфере миротворчества и международного военного сотрудничества.Для участников форума была организована ознакомительная поездка в Военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации "Патриот" (город Кубинка, Московская область).В форуме приняли участие более 1000 гостей, среди которых министры обороны, начальники генеральных штабов, делегации военных ведомств и представители экспертного сообщества из более ста государств мира, а также руководство международных организаций – СНГ, ОДКБ, ШОС, ООН, ОБСЕ, МККК.В 2020 году конференция не проводилась и была отложена из-за пандемии до нормализации эпидемиологической обстановки.Девятая Московская конференция по международной безопасности прошла в Москве 22-24 июня 2021 года и была посвящена теме "Стратегическая стабильность: трансформация и перспективы". В конференции приняли участие около 700 делегатов из 109 стран мира и шести международных организаций, включая 55 министров и их заместителей, начальников генеральных штабов, а также представители 94 иностранных неправительственных организаций.На форуме руководители оборонных ведомств и военные эксперты обсудили наиболее актуальные вопросы глобальной безопасности, включая баланс сил в сфере стратегической стабильности, риски неконтролируемого распространения оружия массового уничтожения, угрозы в области кибербезопасности. Участниками конференции также были рассмотрены различные аспекты безопасности в регионах мира: Азии, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке, Африке и Европе.Особое внимание было уделено вопросам военного и военно-технического сотрудничества, контроля над вооружениями, предотвращению инцидентов, укреплению мер доверия. Отдельная дискуссия была посвящена угрозам и вызовам в информационном и киберпространствах. Десятая Московская конференция по международной безопасности прошла в Москве 15-16 августа 2022 года. Тема конференции – "Глобальная безопасность в условиях становления многостороннего мира". В юбилейном форуме Минобороны России приняли участие руководители оборонных ведомств, российские и зарубежные эксперты, всего – более 700 делегатов из 70 стран и шести международных организаций. На форуме работали 53 официальные делегации высокого уровня (35 министров обороны, 12 заместителей министров обороны/начальников генштабов, шесть международных организаций), а также независимые военные эксперты, представлявшие 67 иностранных неправительственных организаций из 31 государства со всех регионов мира.В ходе мероприятия главы военных ведомств, руководители международных организаций и авторитетные эксперты обсудили различные аспекты стратегической стабильности, а также наиболее острые вопросы международной безопасности в ее глобальном и региональном измерении с акцентом на ситуации в Африке, на Ближнем Востоке, в странах Латинской Америки, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Одиннадцатая Московская конференция по международной безопасности пройдет 15 августа 2023 года одновременно с военно-техническим форумом "Армия-2023". Участники мероприятия обменяются мнениями по укреплению конструктивного взаимодействия в новых реалиях, обсудят проблемы глобальной и региональной стабильности, а также различные аспекты безопасности в Азии, Африке, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке и Европе.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

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2023

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, московская конференция по международной безопасности