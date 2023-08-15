https://ria.ru/20230815/kndr-1890256294.html

В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна

В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна - РИА Новости, 15.08.2023

В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна

Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:09

2023-08-15T17:09

2023-08-15T17:27

кндр (северная корея)

в мире

сша

корейский полуостров

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам московской конференции по безопасности."Сложившаяся военно-политическая ситуация еще раз подтверждает железную истину, что решение проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров - является лишь пустым звуком", - зачитал атташе по вопросам обороны посольства КНДР в Москве обращение министра.По словам министра, "единственным способом предотвратить начало ядерной войны на Корейском полуострове является обладание мощными средствами военного сдерживания, которые способны подавить и разбить агрессивные попытки со стороны США"."Мы твердо убеждены, что решение любых вопросов путем диалога и переговоров невозможно, если США не признают полную несостоятельность своей враждебной политики в отношении КНДР и не откажутся окончательно и бесповоротно от своей конфронтационной линии навсегда. Только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе Корейского полуострова", - подытожил министр.

https://ria.ru/20230810/kndr-1889186281.html

кндр (северная корея)

сша

корейский полуостров

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

кндр (северная корея), в мире, сша, корейский полуостров