https://ria.ru/20230815/kndr-1890256294.html
В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна
В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна - РИА Новости, 15.08.2023
В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна
Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:09
2023-08-15T17:09
2023-08-15T17:27
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корейский полуостров
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам московской конференции по безопасности."Сложившаяся военно-политическая ситуация еще раз подтверждает железную истину, что решение проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров - является лишь пустым звуком", - зачитал атташе по вопросам обороны посольства КНДР в Москве обращение министра.По словам министра, "единственным способом предотвратить начало ядерной войны на Корейском полуострове является обладание мощными средствами военного сдерживания, которые способны подавить и разбить агрессивные попытки со стороны США"."Мы твердо убеждены, что решение любых вопросов путем диалога и переговоров невозможно, если США не признают полную несостоятельность своей враждебной политики в отношении КНДР и не откажутся окончательно и бесповоротно от своей конфронтационной линии навсегда. Только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе Корейского полуострова", - подытожил министр.
https://ria.ru/20230810/kndr-1889186281.html
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РИА Новости
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кндр (северная корея), в мире, сша, корейский полуостров
КНДР (Северная Корея), В мире, США, Корейский полуостров
В КНДР заявили о конфронтационной линии США в отношении Пхеньяна
МО КНДР: действия США доказывают невозможность диалога на Корейском полуострове
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Действия США демонстрируют, что решение проблемы Корейского полуострова через диалог - это пустой звук, заявил министр обороны КНДР Кан Сун Нам в обращении к участникам московской конференции по безопасности.
"Сложившаяся военно-политическая ситуация еще раз подтверждает железную истину, что решение проблемы Корейского полуострова путем диалога и переговоров - является лишь пустым звуком", - зачитал атташе по вопросам обороны посольства КНДР в Москве
обращение министра.
По словам министра, "единственным способом предотвратить начало ядерной войны на Корейском полуострове является обладание мощными средствами военного сдерживания, которые способны подавить и разбить агрессивные попытки со стороны США".
"Мы твердо убеждены, что решение любых вопросов путем диалога и переговоров невозможно, если США не признают полную несостоятельность своей враждебной политики в отношении КНДР и не откажутся окончательно и бесповоротно от своей конфронтационной линии навсегда. Только физическая сила является единственным средством сохранения мира и стабильности в регионе Корейского полуострова", - подытожил министр.
Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР