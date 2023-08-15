https://ria.ru/20230815/kndr-1890115797.html

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР - РИА Новости, 15.08.2023

Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:16

2023-08-15T09:16

2023-08-15T09:25

владимир путин

ким чен ын

россия

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения КНДР, отметив, что этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Ким Чен Ын! Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР."Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - также говорится в сообщении.Кроме того, Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – счастья и благополучия.

https://ria.ru/20230811/kndr-1889574142.html

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Влада Копылова

владимир путин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)