https://ria.ru/20230815/kndr-1890115797.html
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР - РИА Новости, 15.08.2023
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:16
2023-08-15T09:16
2023-08-15T09:25
владимир путин
ким чен ын
россия
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения КНДР, отметив, что этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, сообщается на сайте Кремля."Уважаемый господин Ким Чен Ын! Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР."Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - также говорится в сообщении.Кроме того, Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – счастья и благополучия.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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владимир путин, ким чен ын, россия, кндр (северная корея)
Владимир Путин, Ким Чен Ын, Россия, КНДР (Северная Корея)
Путин поздравил Ким Чен Ына с Днем освобождения КНДР
Путин назвал День освобождения КНДР символом мужества красноармейцев и корейцев
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму
председателю государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ыну по случаю Дня освобождения КНДР, отметив, что этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, сообщается на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Ким Чен Ын! Примите сердечные поздравления по случаю Дня освобождения Корейской Народно-Демократической Республики. Этот праздник является символом мужества и героизма красноармейцев и корейских патриотов, вместе боровшихся за освобождение вашей страны от японского колониального владычества", - говорится в телеграмме.
Президент добавил, что именно в ту суровую военную пору были заложены традиции дружбы и сотрудничества, которые стали надёжной основой для развития добрососедских отношений между Российской Федерацией и КНДР.
"Уверен, что мы будем и впредь наращивать двустороннее сотрудничество во всех областях на благо наших народов, в интересах упрочения стабильности и безопасности на Корейском полуострове
и в регионе Северо-Восточной Азии в целом", - также говорится в сообщении.
Кроме того, Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов, а всем согражданам – счастья и благополучия.
Эксперт прокомментировал перестановки в армии КНДР