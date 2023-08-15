https://ria.ru/20230815/kitay-1890153259.html

Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС

Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС - РИА Новости, 15.08.2023

Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС

Китай готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активно углублять сотрудничество в сфере обороны с... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:33

2023-08-15T11:33

2023-08-15T11:34

китай

иран

белоруссия

ли шанфу

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форум "армия — 2023"

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китай готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активно углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией, заявил во вторник министр обороны КНР Ли Шанфу. "Китай готов, как и прежде, усиливать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно углублять сотрудничество в сфере обороны с новой страной ШОС - Ираном и вступающей в организацию Белоруссией", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности."Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений, причем укреплять международное сотрудничество по контролю над вооружениями и нераспространению", - сказал он.

https://ria.ru/20230711/iran-1883552730.html

китай

иран

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

китай, иран, белоруссия, ли шанфу, шос, в мире, форум "армия — 2023"