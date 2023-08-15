https://ria.ru/20230815/kitay-1890153259.html
Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС
Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС - РИА Новости, 15.08.2023
Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС
Китай готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активно углублять сотрудничество в сфере обороны с... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:33
2023-08-15T11:33
2023-08-15T11:34
китай
иран
белоруссия
ли шанфу
шос
в мире
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китай готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активно углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией, заявил во вторник министр обороны КНР Ли Шанфу. "Китай готов, как и прежде, усиливать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно углублять сотрудничество в сфере обороны с новой страной ШОС - Ираном и вступающей в организацию Белоруссией", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности."Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений, причем укреплять международное сотрудничество по контролю над вооружениями и нераспространению", - сказал он.
https://ria.ru/20230711/iran-1883552730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, иран, белоруссия, ли шанфу, шос, в мире, форум "армия — 2023"
Китай, Иран, Белоруссия, Ли Шанфу, ШОС, В мире, Форум "Армия — 2023"
Китай готов усиливать работу в сфере безопасности внутри ШОС
Глава Минобороны Китая заявил о готовности усилить работу по безопасности в ШОС
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Китай готов усиливать работу в сфере безопасности в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и активно углублять сотрудничество в сфере обороны с Ираном и Белоруссией, заявил во вторник министр обороны КНР Ли Шанфу.
"Китай готов, как и прежде, усиливать работу в сфере безопасности в рамках ШОС, активно углублять сотрудничество в сфере обороны с новой страной ШОС - Ираном и вступающей в организацию Белоруссией", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.
"Китайская сторона готова проводить совместные учения и тренировки со всеми странами с поиском более широкого пространства ведения учений, причем укреплять международное сотрудничество по контролю над вооружениями и нераспространению", - сказал он.
Матвиенко прокомментировала присоединение Ирана к ШОС