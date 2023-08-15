Рейтинг@Mail.ru
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:16 15.08.2023 (обновлено: 11:26 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kitay-1890144909.html
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:16
2023-08-15T11:26
безопасность
китай
россия
ли шанфу
минобороны кнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890147739_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_11011751b9c9253576bbd02128bc9d58.jpg
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. "Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и (пример – ред.) ненаправленности против третьих стран", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html
китай
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0f/1890147739_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2cbeacb4ed13198cd2e5a2fc5bcf75b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, китай, россия, ли шанфу, минобороны кнр
Безопасность, Китай, Россия, Ли Шанфу, Минобороны КНР
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран

Ли Шанфу: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЧлен Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности. 15 августа 2023
Член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности. 15 августа 2023 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Член Государственного совета КНР, министр обороны Китая Ли Шанфу выступает на XI Московской конференции по международной безопасности. 15 августа 2023
Читать ria.ru в
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.
"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и (пример – ред.) ненаправленности против третьих стран", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.
Корабли Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 28.07.2023
ВМФ России и ВМС Китая начали совместное патрулирование в Тихом океане
28 июля, 05:08
 
БезопасностьКитайРоссияЛи ШанфуМинобороны КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала