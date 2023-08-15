https://ria.ru/20230815/kitay-1890144909.html

Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран

Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран - РИА Новости, 15.08.2023

Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран

Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:16

2023-08-15T11:16

2023-08-15T11:26

безопасность

китай

россия

ли шанфу

минобороны кнр

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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. "Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и (пример – ред.) ненаправленности против третьих стран", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.

https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html

китай

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, китай, россия, ли шанфу, минобороны кнр