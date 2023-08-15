https://ria.ru/20230815/kitay-1890144909.html
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран - РИА Новости, 15.08.2023
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:16
2023-08-15T11:16
2023-08-15T11:26
безопасность
китай
россия
ли шанфу
минобороны кнр
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КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу. "Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и (пример – ред.) ненаправленности против третьих стран", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.
https://ria.ru/20230728/patrulirovanie-1886753661.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, китай, россия, ли шанфу, минобороны кнр
Безопасность, Китай, Россия, Ли Шанфу, Минобороны КНР
Минобороны КНР заявило, что не сотрудничает с Россией против третьих стран
Ли Шанфу: сотрудничество России и Китая не направлено против третьих стран
КУБИНКА (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Сотрудничество России и Китая в военной сфере не направлено против третьих стран, заявил министр обороны КНР Ли Шанфу.
"Китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающие в новую эпоху, продолжают поступательно развиваться. Китайско-российские отношения в военной сфере подают пример союзничества, отказа от антагонизма и (пример – ред.) ненаправленности против третьих стран", - сказал Ли Шанфу, выступая на Московской конференции по безопасности.
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