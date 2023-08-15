https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html

"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ

"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023

"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ

Неудачи ВСУ на фронте приведут к отказу Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T16:21

2023-08-15T16:21

2023-08-15T21:22

политика

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

нато

владимир путин

сша

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте приведут к отказу Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По мнению эксперта, в Соединенных Штатах все больше обсуждают поражения украинской армии на поле боя, что, в свою очередь, отбивает желание снабжать ВСУ оружием."Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать", — полагает эксперт.Джонсон напомнил, что американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" киевских силовиков. Теперь все они отмечают, что контрнаступление идет не по плану Вашингтона, резюмировал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США.Четвертого июня ВСУ начали активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230815/nato-1890221362.html

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политика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, владимир путин, сша, россия