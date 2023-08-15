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"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
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16:21 15.08.2023 (обновлено: 21:22 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ
"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ - РИА Новости, 15.08.2023
"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ
Неудачи ВСУ на фронте приведут к отказу Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T16:21
2023-08-15T21:22
политика
вооруженные силы украины
центральное разведывательное управление (цру)
нато
владимир путин
сша
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте приведут к отказу Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.По мнению эксперта, в Соединенных Штатах все больше обсуждают поражения украинской армии на поле боя, что, в свою очередь, отбивает желание снабжать ВСУ оружием."Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать", — полагает эксперт.Джонсон напомнил, что американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" киевских силовиков. Теперь все они отмечают, что контрнаступление идет не по плану Вашингтона, резюмировал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США.Четвертого июня ВСУ начали активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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политика, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), нато, владимир путин, сша, россия
Политика, Вооруженные силы Украины, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), НАТО, Владимир Путин, США, Россия
"Киев сдастся". Зеленскому сообщили тревожные новости о ВСУ

Экс-агент ЦРУ Джонсон: Киев сдастся из-за череды поражений на фронте

© AP Photo / Andrew KravchenkoПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Неудачи ВСУ на фронте приведут к отказу Запада от дальнейших поставок оружия и сдаче Киева, заявил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью журналисту Стивену Гарднеру.
По мнению эксперта, в Соединенных Штатах все больше обсуждают поражения украинской армии на поле боя, что, в свою очередь, отбивает желание снабжать ВСУ оружием.
«
"Украина в таком случае будет вынуждена сдаться, она не сможет больше воевать", — полагает эксперт.
Джонсон напомнил, что американские СМИ резко сменили риторику и перестали с энтузиазмом писать о "победах" киевских силовиков. Теперь все они отмечают, что контрнаступление идет не по плану Вашингтона, резюмировал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США.
Четвертого июня ВСУ начали активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях, бросив в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у противника нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия и боеприпасов, ни направление тысяч наемников и советников.
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