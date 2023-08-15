https://ria.ru/20230815/kharkov-1890257744.html

"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом

"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 15.08.2023

"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его генералы не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:17

2023-08-15T17:17

2023-08-15T17:17

политика

харьковская область

валерий залужный

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его генералы не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."На фронте тяжелейшая ситуация. <…> Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, Сырского и Наева не представляется возможным", — полагает он.Эксперт напомнил, что ВСУ сдают позиции под Харьковом и терпят серьезное поражение. Кроме того, киевские силовики не могут прорвать укрепления россиян на Запорожском и Донецком направлениях, уточнил Соскин.Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском участке фронта. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом отрезке передовой.В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.

https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html

харьковская область

россия

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политика, харьковская область, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия