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"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом
"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом - РИА Новости, 15.08.2023
"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его генералы не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:17
2023-08-15T17:17
2023-08-15T17:17
политика
харьковская область
валерий залужный
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и его генералы не могут остановить наступление российской армии в Харьковской области, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube."На фронте тяжелейшая ситуация. <…> Обеспечить защиту Купянска и его оборону в рамках нынешней системы жизнедеятельности фронта под руководством Залужного, Сырского и Наева не представляется возможным", — полагает он.Эксперт напомнил, что ВСУ сдают позиции под Харьковом и терпят серьезное поражение. Кроме того, киевские силовики не могут прорвать укрепления россиян на Запорожском и Донецком направлениях, уточнил Соскин.Ранее Минобороны России сообщило, что военные продолжают наступление на Купянском участке фронта. Как уточнили в ведомстве, штурмовые отряды Западной группировки войск улучшили положение по переднему краю на этом отрезке передовой.В начале августа в Минобороны сообщили об освобождении села Новоселовское на Купянском направлении. Восьмого августа глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что российские военные за последние дни освободили еще пять населенных пунктов в регионе.
https://ria.ru/20230815/kiev-1890242029.html
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политика, харьковская область, валерий залужный, вооруженные силы украины, россия
Политика, Харьковская область, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, Россия
"Залужный бессилен". В Киеве рассказали, что случилось с ВСУ под Харьковом
Экс-советник Кучмы Соскин: ВСУ не могут остановить россиян под Харьковом