"Ударили в голову": в США назвали две причины катастрофы Зеленского
Подполковник Дэвис: недооценка России и гордыня Зеленского ведут Украину к краху
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Недооценка военного потенциала России со стороны Запада и "гордыня" Владимира Зеленского приведут Украину к поражению, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive.
Главный вопрос, которым задается эксперт заключается в том, способна ли Украина достичь успеха на фронте с учетом сегодняшних реалий. По мнению аналитика, "ответ отрицательный", если следовать честной и трезвой оценке военных, экономических и политический обстоятельств.
"ВСУ потеряли десятки тысяч своих наиболее обученных и опытных солдат в качестве расплаты за территориальные приобретения <…>. По мере того, как Зеленский и (главком ВСУ Валерий – ред.) Залужный закрепляли успехи в конце 2022 года, они начали создавать новые наступательные силы, чтобы попытаться отвоевать еще больше территорий у России в 2023 году. К сожалению, незначительные успехи, достигнутые высшим руководством Украины, ударили им в голову. В итоге ими овладела гордыня, что окажет негативное влияние на Украину", — отметил Дэвис.
По словам эксперта, пагубная самоуверенность киевского режима наложилась на стратегическую ошибку Запада, который недооценил потенциал России и переоценил возможности Украины, сформировав искаженную картину при планировании и целеполагании.
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"Подчеркивание многочисленных недостатков и неудач России при игнорировании ее успехов создавало неверную картину российских возможностей и, таким образом, приводило к постановке недостижимых политических целей", — отметил Дэвис.
Аналитик добавил, что современные реалии не позволяют рассчитывать на "победу" Украины приемлемой ценой, а США и НАТО остается только изменить стратегию.
ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.
Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.