https://ria.ru/20230815/katastrofa-1890091582.html

"Ударили в голову": в США назвали две причины катастрофы Зеленского

"Ударили в голову": в США назвали две причины катастрофы Зеленского - РИА Новости, 15.08.2023

"Ударили в голову": в США назвали две причины катастрофы Зеленского

Недооценка военного потенциала России со стороны Запада и "гордыня" Владимира Зеленского приведут Украину к поражению, такое мнение выразил американский... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T01:30

2023-08-15T01:30

2023-08-15T06:23

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нато

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. Недооценка военного потенциала России со стороны Запада и "гордыня" Владимира Зеленского приведут Украину к поражению, такое мнение выразил американский полковник в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19fortyfive.Главный вопрос, которым задается эксперт заключается в том, способна ли Украина достичь успеха на фронте с учетом сегодняшних реалий. По мнению аналитика, "ответ отрицательный", если следовать честной и трезвой оценке военных, экономических и политический обстоятельств."ВСУ потеряли десятки тысяч своих наиболее обученных и опытных солдат в качестве расплаты за территориальные приобретения <…>. По мере того, как Зеленский и (главком ВСУ Валерий – ред.) Залужный закрепляли успехи в конце 2022 года, они начали создавать новые наступательные силы, чтобы попытаться отвоевать еще больше территорий у России в 2023 году. К сожалению, незначительные успехи, достигнутые высшим руководством Украины, ударили им в голову. В итоге ими овладела гордыня, что окажет негативное влияние на Украину", — отметил Дэвис.По словам эксперта, пагубная самоуверенность киевского режима наложилась на стратегическую ошибку Запада, который недооценил потенциал России и переоценил возможности Украины, сформировав искаженную картину при планировании и целеполагании."Подчеркивание многочисленных недостатков и неудач России при игнорировании ее успехов создавало неверную картину российских возможностей и, таким образом, приводило к постановке недостижимых политических целей", — отметил Дэвис.Аналитик добавил, что современные реалии не позволяют рассчитывать на "победу" Украины приемлемой ценой, а США и НАТО остается только изменить стратегию.ВСУ начали 4 июня активные боевые действия на Южнодонецком, Артемовском и в первую очередь Запорожском направлениях. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой.Владимир Путин 21 июля отметил, что результатов у украинских войск нет, а западные кураторы явно разочарованы ходом "контрнаступа". Киеву, по его словам, не помогают ни поставки оружия, танков, артиллерии, бронетехники, ракет, ни направление тысяч наемников и советников.

https://ria.ru/20230814/vsu-1890023299.html

https://ria.ru/20230814/rossiya-1890057303.html

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в мире, украина, россия, киев, владимир зеленский, владимир путин, вооруженные силы украины, нато