https://ria.ru/20230815/karlov-1890159058.html

Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова

Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова - РИА Новости, 15.08.2023

Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова

Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:45

2023-08-15T11:45

2023-08-15T11:48

в мире

россия

анкара (провинция)

андрей карлов

турция

убийство российского посла в анкаре

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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина. СМИ сообщили во вторник о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержана женщина - супруга одного из причастных к убийству российского дипломата. Газета Sabah, опубликовавшая фото задержанной, где не видно её лица, а только то, как её ведут в полицейское управление, сообщает, что подозреваемая ранее отбывала 9-летний срок за "участие в вооруженной террористической организации". При этом утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году. "Все уголовные преступления детально изучаются", - пишет издание. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html

https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html

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анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, анкара (провинция), андрей карлов, турция, убийство российского посла в анкаре