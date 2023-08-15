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Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
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11:45 15.08.2023 (обновлено: 11:48 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/karlov-1890159058.html
Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова
Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова
Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:45
2023-08-15T11:48
в мире
россия
анкара (провинция)
андрей карлов
турция
убийство российского посла в анкаре
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АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина. СМИ сообщили во вторник о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержана женщина - супруга одного из причастных к убийству российского дипломата. Газета Sabah, опубликовавшая фото задержанной, где не видно её лица, а только то, как её ведут в полицейское управление, сообщает, что подозреваемая ранее отбывала 9-летний срок за "участие в вооруженной террористической организации". При этом утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году. "Все уголовные преступления детально изучаются", - пишет издание. Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России. Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
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в мире, россия, анкара (провинция), андрей карлов, турция, убийство российского посла в анкаре
В мире, Россия, Анкара (провинция), Андрей Карлов, Турция, Убийство российского посла в Анкаре
Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова

Sabah: фигурант по делу об убийстве российского посла Карлова оказался женщиной

© РИА Новости / Эрай Эркылыч | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Эрай Эркылыч
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Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина.
СМИ сообщили во вторник о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержана женщина - супруга одного из причастных к убийству российского дипломата.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 23.06.2023
Суд в Турции рассказал новые подробности убийства посла России Карлова
23 июня, 11:24
Газета Sabah, опубликовавшая фото задержанной, где не видно её лица, а только то, как её ведут в полицейское управление, сообщает, что подозреваемая ранее отбывала 9-летний срок за "участие в вооруженной террористической организации". При этом утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году. "Все уголовные преступления детально изучаются", - пишет издание.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 28.04.2023
Чавушоглу назвал убийство посла Карлова одним из самых тяжелых моментов
28 апреля, 10:26
 
В миреРоссияАнкара (провинция)Андрей КарловТурцияУбийство российского посла в Анкаре
 
 
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