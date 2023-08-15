Турецкие СМИ опубликовали фото фигурантки по делу об убийстве Карлова
Sabah: фигурант по делу об убийстве российского посла Карлова оказался женщиной
© РИА Новости / Эрай Эркылыч | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 15 авг – РИА Новости. Турецкие СМИ публикует фото задержания фигуранта по делу об убийстве российского посла Андрея Карлова в 2016 году, это женщина.
СМИ сообщили во вторник о задержании в ходе операции в Стамбуле "важного фигуранта" в деле об убийстве Карлова. Телеканал A Haber утверждает, что задержана женщина - супруга одного из причастных к убийству российского дипломата.
Газета Sabah, опубликовавшая фото задержанной, где не видно её лица, а только то, как её ведут в полицейское управление, сообщает, что подозреваемая ранее отбывала 9-летний срок за "участие в вооруженной террористической организации". При этом утверждается, что задержанная является членом запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году. "Все уголовные преступления детально изучаются", - пишет издание.
Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, он был ликвидирован силами безопасности. Президент РФ Владимир Путин присвоил Карлову посмертно звание Героя России.
Обвинения в организации убийства российского посла были предъявлены 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, который обвинения отверг. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, еще шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.