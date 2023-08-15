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СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
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10:38 15.08.2023 (обновлено: 15:00 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/karlov-1890132571.html
СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова
СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова
В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T10:38
2023-08-15T15:00
стамбул
россия
в мире
андрей карлов
убийство российского посла в анкаре
турция
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АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ."Срочные новости: департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал "критическую персону" в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова", — пишет газета Sabah. Во время детального обыска по месту жительства фигуранта силовики изъяли мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карту памяти.В свою очередь, телеканал A Haber утверждает, что задержали женщину — супругу одного из причастных к убийству российского дипломата.Позднее газета Sabah опубликовала фото задержанной. В кадре женщину ведут в полицейское управление, при этом не видно ее лица. По информации газеты, подозреваемая ранее отбывала девятилетний срок за "участие в вооруженной террористической организации".При этом утверждается, что задержанная — член запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году."Все уголовные преступления детально изучаются", — пишет издание.В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что не получали информацию от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.Обвинения в организации убийства российского посла предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, отвергшему обвинения. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html
https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html
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стамбул, россия, в мире, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре, турция
Стамбул, Россия, В мире, Андрей Карлов, Убийство российского посла в Анкаре, Турция
СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова

Sabah: в Стамбуле задержали важного фигуранта по делу об убийстве посла Карлова

© РИА Новости / Эрай Эркылыч | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Эрай Эркылыч
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Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ.
«
"Срочные новости: департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал "критическую персону" в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова", — пишет газета Sabah.
Во время детального обыска по месту жительства фигуранта силовики изъяли мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карту памяти.
В свою очередь, телеканал A Haber утверждает, что задержали женщину — супругу одного из причастных к убийству российского дипломата.
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Позднее газета Sabah опубликовала фото задержанной. В кадре женщину ведут в полицейское управление, при этом не видно ее лица. По информации газеты, подозреваемая ранее отбывала девятилетний срок за "участие в вооруженной террористической организации".
При этом утверждается, что задержанная — член запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году.
«
"Все уголовные преступления детально изучаются", — пишет издание.
В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что не получали информацию от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла.
Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.
Обвинения в организации убийства российского посла предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, отвергшему обвинения. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.
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СтамбулРоссияВ миреАндрей КарловУбийство российского посла в АнкареТурция
 
 
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