СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова
Sabah: в Стамбуле задержали важного фигуранта по делу об убийстве посла Карлова
© РИА Новости / Эрай Эркылыч | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары
Церемония прощания с российским послом Андреем Карловым в аэропорту Анкары. Архивное фото
АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ.
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"Срочные новости: департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал "критическую персону" в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова", — пишет газета Sabah.
Во время детального обыска по месту жительства фигуранта силовики изъяли мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карту памяти.
В свою очередь, телеканал A Haber утверждает, что задержали женщину — супругу одного из причастных к убийству российского дипломата.
Позднее газета Sabah опубликовала фото задержанной. В кадре женщину ведут в полицейское управление, при этом не видно ее лица. По информации газеты, подозреваемая ранее отбывала девятилетний срок за "участие в вооруженной террористической организации".
При этом утверждается, что задержанная — член запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году.
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"Все уголовные преступления детально изучаются", — пишет издание.
В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что не получали информацию от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла.
Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.
Обвинения в организации убийства российского посла предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, отвергшему обвинения. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.