https://ria.ru/20230815/karlov-1890132571.html

СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова

СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова - РИА Новости, 15.08.2023

СМИ: в Стамбуле задержали фигуранта убийства российского посла Карлова

В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T10:38

2023-08-15T10:38

2023-08-15T15:00

стамбул

россия

в мире

андрей карлов

убийство российского посла в анкаре

турция

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АНКАРА, 15 авг — РИА Новости. В Стамбуле задержали "важного фигуранта" дела об убийстве посла России в Анкаре Андрея Карлова, сообщили турецкие СМИ."Срочные новости: департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал "критическую персону" в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова", — пишет газета Sabah. Во время детального обыска по месту жительства фигуранта силовики изъяли мобильный телефон, две сим-карты, устройство для сим-карт и карту памяти.В свою очередь, телеканал A Haber утверждает, что задержали женщину — супругу одного из причастных к убийству российского дипломата.Позднее газета Sabah опубликовала фото задержанной. В кадре женщину ведут в полицейское управление, при этом не видно ее лица. По информации газеты, подозреваемая ранее отбывала девятилетний срок за "участие в вооруженной террористической организации".При этом утверждается, что задержанная — член запрещенной в Турции организации проповедника Фетхуллаха Гюлена (FETÖ), с которой Анкара связывает попытку военного переворота в 2016 году."Все уголовные преступления детально изучаются", — пишет издание.В посольстве России в Анкаре сообщили РИА Новости, что не получали информацию от турецких правоохранительных органов о задержании фигуранта по делу об убийстве посла.Карлова застрелили 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки в Анкаре. Нападение совершил сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ, его ликвидировали силы безопасности. Президент Владимир Путин присвоил Карлову звание Героя России посмертно.Обвинения в организации убийства российского посла предъявили 28 подозреваемым, в том числе живущему в США религиозному деятелю Фетхуллаху Гюлену, отвергшему обвинения. В марте суд Анкары вынес приговор по делу об убийстве Карлова. Пятерых обвиняемых приговорили к пожизненному заключению. Восемь человек получили от трех лет и девяти месяцев до 15 лет тюрьмы, шестерых оправдали. Дела еще девяти обвиняемых, находящихся в розыске, в том числе Гюлена, выделили в отдельное производство по требованию прокуратуры.

https://ria.ru/20230623/karpov-1879962524.html

https://ria.ru/20230428/ubiystvo-1868362243.html

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Кирилл Волков

стамбул, россия, в мире, андрей карлов, убийство российского посла в анкаре, турция