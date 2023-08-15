В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся
В КПРФ верят, что кандидаты в мундепы, конфликтовавшие в Новой Москве, помирятся
КПРФ. Архивное фото
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки, сообщили РИА Новости представители московских городских отделений партий.
Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве во время дебатов якобы подрались кандидаты в мундепы Борис Жорин от КПРФ и Егор Коськов от ЛДПР. Как видно из видео, кандидаты разговаривали на повышенных тонах, а затем произошла небольшая стычка, которую разняли.
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"Партия не имеет никаких вопросов к нашему кандидату. Он пришел чистить пруд и, как я понял, приступил к этому полезному делу. Если кандидату от ЛДПР тоже главное помочь жителям - придет на пруд ещё раз и помирятся. Главное, что наш кандидат проводит встречи с жителями и старается делать полезные дела", - прокомментировали в МГК КПРФ.
Как отметили в городском отделении партии ЛДПР, они вызвали полицию, но оппонент ушел.
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"Вернемся к вчерашним дебатам. Сейчас вся страна должна сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки. Культурные политические дебаты превратились в настоящий цирк", - рассказали в ЛДПР.
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"Ситуация не стоит выеденного яйца. Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке", - сказал РИА Новости в свою очередь координатор московского реготделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве в этот день выбирают мэра города и муниципальных депутатов в ТиНАО.