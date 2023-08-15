Рейтинг@Mail.ru
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:51 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/kandidaty-1890314591.html
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся - РИА Новости, 15.08.2023
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся
В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:51
2023-08-15T23:51
политика
тинао
кпрф
москва
лдпр
россия
кпрф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_95daf0d5ea1fdf8b21b7f2b763860bb2.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки, сообщили РИА Новости представители московских городских отделений партий. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве во время дебатов якобы подрались кандидаты в мундепы Борис Жорин от КПРФ и Егор Коськов от ЛДПР. Как видно из видео, кандидаты разговаривали на повышенных тонах, а затем произошла небольшая стычка, которую разняли. "Партия не имеет никаких вопросов к нашему кандидату. Он пришел чистить пруд и, как я понял, приступил к этому полезному делу. Если кандидату от ЛДПР тоже главное помочь жителям - придет на пруд ещё раз и помирятся. Главное, что наш кандидат проводит встречи с жителями и старается делать полезные дела", - прокомментировали в МГК КПРФ. Как отметили в городском отделении партии ЛДПР, они вызвали полицию, но оппонент ушел. "Вернемся к вчерашним дебатам. Сейчас вся страна должна сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки. Культурные политические дебаты превратились в настоящий цирк", - рассказали в ЛДПР. "Ситуация не стоит выеденного яйца. Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке", - сказал РИА Новости в свою очередь координатор московского реготделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве в этот день выбирают мэра города и муниципальных депутатов в ТиНАО.
https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html
https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html
тинао
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_509:0:3240:2048_1920x0_80_0_0_cec698b1615c46146420b949cc5952e8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, тинао, кпрф, москва, лдпр, россия, кпрф
Политика, ТиНАО, КПРФ, Москва, ЛДПР, Россия, КПРФ
В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся

В КПРФ верят, что кандидаты в мундепы, конфликтовавшие в Новой Москве, помирятся

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкКПРФ
КПРФ - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
КПРФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки, сообщили РИА Новости представители московских городских отделений партий.
Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве во время дебатов якобы подрались кандидаты в мундепы Борис Жорин от КПРФ и Егор Коськов от ЛДПР. Как видно из видео, кандидаты разговаривали на повышенных тонах, а затем произошла небольшая стычка, которую разняли.
Владислав Вакаев - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
Кандидат от партии "Новые люди" снялся с выборов главы Алтайского края
Вчера, 09:52
«
"Партия не имеет никаких вопросов к нашему кандидату. Он пришел чистить пруд и, как я понял, приступил к этому полезному делу. Если кандидату от ЛДПР тоже главное помочь жителям - придет на пруд ещё раз и помирятся. Главное, что наш кандидат проводит встречи с жителями и старается делать полезные дела", - прокомментировали в МГК КПРФ.
Как отметили в городском отделении партии ЛДПР, они вызвали полицию, но оппонент ушел.
«
"Вернемся к вчерашним дебатам. Сейчас вся страна должна сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки. Культурные политические дебаты превратились в настоящий цирк", - рассказали в ЛДПР.
«
"Ситуация не стоит выеденного яйца. Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке", - сказал РИА Новости в свою очередь координатор московского реготделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский
Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве в этот день выбирают мэра города и муниципальных депутатов в ТиНАО.
Папка с символикой партии Справедливая Россия - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Эсеры определились с кандидатами в главы новых регионов
8 августа, 11:52
 
ПолитикаТиНАОКПРФМоскваЛДПРРоссияКПРФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала