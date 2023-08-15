https://ria.ru/20230815/kandidaty-1890314591.html

В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся

В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся - РИА Новости, 15.08.2023

В КПРФ верят, что конфликтовавшие кандидаты в мундепы помирятся

В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:51

2023-08-15T23:51

2023-08-15T23:51

политика

тинао

кпрф

москва

лдпр

россия

кпрф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/15/1580867992_0:0:3240:1824_1920x0_80_0_0_95daf0d5ea1fdf8b21b7f2b763860bb2.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. В КПРФ верят, что кандидаты в муниципальные депутаты в ТиНАО, конфликтовавшие у пруда, помирятся, а в ЛДПР призывают сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки, сообщили РИА Новости представители московских городских отделений партий. Ранее телеграм-канал SHOT опубликовал информацию, что в Москве во время дебатов якобы подрались кандидаты в мундепы Борис Жорин от КПРФ и Егор Коськов от ЛДПР. Как видно из видео, кандидаты разговаривали на повышенных тонах, а затем произошла небольшая стычка, которую разняли. "Партия не имеет никаких вопросов к нашему кандидату. Он пришел чистить пруд и, как я понял, приступил к этому полезному делу. Если кандидату от ЛДПР тоже главное помочь жителям - придет на пруд ещё раз и помирятся. Главное, что наш кандидат проводит встречи с жителями и старается делать полезные дела", - прокомментировали в МГК КПРФ. Как отметили в городском отделении партии ЛДПР, они вызвали полицию, но оппонент ушел. "Вернемся к вчерашним дебатам. Сейчас вся страна должна сплотиться плечом к плечу ради победы, а не устраивать мелкие потасовки. Культурные политические дебаты превратились в настоящий цирк", - рассказали в ЛДПР. "Ситуация не стоит выеденного яйца. Кандидат от ЛДПР Егор Коськов заранее планировал посетить пруд в Московском, на загрязнение которого годами жалуются местные жители. Дебаты на эту тему планировались не один день. Несдержанность его оппонента привела к этой стычке", - сказал РИА Новости в свою очередь координатор московского реготделения ЛДПР Дмитрий Кошлаков-Крестовский Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября. В Москве в этот день выбирают мэра города и муниципальных депутатов в ТиНАО.

https://ria.ru/20230815/vybory-1890122611.html

https://ria.ru/20230808/vybory-1888804632.html

тинао

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, тинао, кпрф, москва, лдпр, россия, кпрф