https://ria.ru/20230815/iran-1890176116.html

Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани

Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани - РИА Новости, 15.08.2023

Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани

Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках,... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T12:48

2023-08-15T12:48

2023-08-15T12:48

в мире

иран

хасан роухани

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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках, он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Его слова приводит агентство Tasnim."Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов", - заявил Сетайеши. Он также отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.

https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html

иран

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иран, хасан роухани