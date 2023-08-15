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Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани - РИА Новости, 15.08.2023
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12:48 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/iran-1890176116.html
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани - РИА Новости, 15.08.2023
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани
Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:48
2023-08-15T12:48
в мире
иран
хасан роухани
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках, он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Его слова приводит агентство Tasnim."Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов", - заявил Сетайеши. Он также отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.
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в мире, иран, хасан роухани
В мире, Иран, Хасан Роухани
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани

Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Роухани за валютные махинации

© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент Ирана Хасан Роухани
Президент Ирана Хасан Роухани - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Президент Ирана Хасан Роухани. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках, он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Его слова приводит агентство Tasnim.
"Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов", - заявил Сетайеши.
Он также отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.
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