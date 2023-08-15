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Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани - РИА Новости, 15.08.2023
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани
Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T12:48
2023-08-15T12:48
2023-08-15T12:48
в мире
иран
хасан роухани
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МОСКВА, 15 авг – РИА Новости. Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках, он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Его слова приводит агентство Tasnim."Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов", - заявил Сетайеши. Он также отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.
https://ria.ru/20210921/raisi-1751216657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, хасан роухани
В мире, Иран, Хасан Роухани
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Хасана Роухани
Власти Ирана возбудили дело против экс-президента Роухани за валютные махинации
МОСКВА, 15 авг – РИА Новости.
Специальная прокуратура по делам духовенства Ирана возбудила ряд дел в отношении экс-президента страны Хасана Роухани из-за его махинаций на финансовых рынках, он должен будет ответить на ряд вопросов перед судом, заявил официальный представитель Судебной власти Ирана Масуд Сетайеши. Его слова приводит агентство Tasnim
.
"Против экс-президента Ирана Роухани, имеющего титул и ранг духовенства, возбуждено несколько дел в специальной прокуратуре по делам духовенства, которая сохраняет за собой соответствующую юрисдикцию, а также соответствующий орган, в котором бывший президент и должен ответить на ряд вопросов", - заявил Сетайеши.
Он также отметил, что дело было возбуждено из-за валютных махинаций Роухани, а также вмешательства в работу фондового рынка Ирана.
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