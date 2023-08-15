https://ria.ru/20230815/internet-1890195334.html

Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности

Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности - РИА Новости, 15.08.2023

Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности

Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T13:47

2023-08-15T13:47

2023-08-15T13:47

экономика

россия

индия

министерство финансов рф (минфин россии)

евросоюз

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших интернет-компаний, об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. "Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями, предусматривающие в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров", - говорится в опубликованном во вторник проекте стратегии. Как поясняется в документе, принцип сетевой нейтральности, подразумевающий недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов, появился на ранней стадии существования сети Интернет, он был призван предотвратить создание препятствий для возникавших тогда небольших интернет-компаний со стороны сильного телекоммуникационного сектора. "В настоящее время, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимыми или даже превысили капитализацию и объем бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность", – полагают в Минцифры. Кроме того, рост потребления "тяжелого" интернет-трафика - в частности, просмотра видео в сети, по данным авторов стратегии, уже начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, поскольку операторы просто не успевают расширять пропускную способность своих сетей. Авторы стратегии отмечают, что перекладывание на крупные интернет-компании части расходов на строительство и эксплуатацию сетей связи уже является мировым трендом. "Во многих странах, в частности, в Республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры", – говорится в проекте стратегии.

https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html

https://ria.ru/20230811/podpiski-1889651401.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, индия, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз