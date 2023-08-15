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Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности - РИА Новости, 15.08.2023
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13:47 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/internet-1890195334.html
Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности
Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности - РИА Новости, 15.08.2023
Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности
Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T13:47
2023-08-15T13:47
экономика
россия
индия
министерство финансов рф (минфин россии)
евросоюз
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших интернет-компаний, об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года. "Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями, предусматривающие в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров", - говорится в опубликованном во вторник проекте стратегии. Как поясняется в документе, принцип сетевой нейтральности, подразумевающий недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов, появился на ранней стадии существования сети Интернет, он был призван предотвратить создание препятствий для возникавших тогда небольших интернет-компаний со стороны сильного телекоммуникационного сектора. "В настоящее время, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимыми или даже превысили капитализацию и объем бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность", – полагают в Минцифры. Кроме того, рост потребления "тяжелого" интернет-трафика - в частности, просмотра видео в сети, по данным авторов стратегии, уже начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, поскольку операторы просто не успевают расширять пропускную способность своих сетей. Авторы стратегии отмечают, что перекладывание на крупные интернет-компании части расходов на строительство и эксплуатацию сетей связи уже является мировым трендом. "Во многих странах, в частности, в Республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры", – говорится в проекте стратегии.
https://ria.ru/20230815/proekt-1890193198.html
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экономика, россия, индия, министерство финансов рф (минфин россии), евросоюз
Экономика, Россия, Индия, Министерство финансов РФ (Минфин России), Евросоюз
Минцифры предложило отказаться от принципа сетевой нейтральности

Для крупнейших компаний могут ввести плату за пользование инфраструктурой связи

© Фото : Unsplash / John SchnobrichПрием заявок на просветительскую премию "Знание.Премия - 2023" продлен на три недели
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© Фото : Unsplash / John Schnobrich
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Минфины предложило отказаться от действующего в России принципа сетевой нейтральности и ввести плату за пользование инфраструктурой связи для крупнейших интернет-компаний, об этом говорится в проекте стратегии развития отрасли связи Российской Федерации на период до 2035 года.
"Представляется целесообразным на законодательном уровне закрепить прекращение применения принципа сетевой нейтральности в отрасли связи и создать правовые и финансово-экономические механизмы для обеспечения выравнивания рыночных условий между телекоммуникационными и интернет-компаниями, предусматривающие в том числе возможность введения регулирующими органами минимального тарифа, взимаемого операторами связи за пропуск трафика от крупнейших интернет-компаний в рамках заключенных прямых договоров", - говорится в опубликованном во вторник проекте стратегии.
Как поясняется в документе, принцип сетевой нейтральности, подразумевающий недискриминационный пропуск трафика любых интернет-сервисов, появился на ранней стадии существования сети Интернет, он был призван предотвратить создание препятствий для возникавших тогда небольших интернет-компаний со стороны сильного телекоммуникационного сектора.
"В настоящее время, в условиях существования в России зрелого рынка интернет-сервисов и их поставщиков, капитализация и объем бизнеса которых стали сопоставимыми или даже превысили капитализацию и объем бизнеса операторов связи, эффективно действовавший на предыдущем этапе развития принцип утратил свою актуальность", – полагают в Минцифры.
Офис Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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Кроме того, рост потребления "тяжелого" интернет-трафика - в частности, просмотра видео в сети, по данным авторов стратегии, уже начал приводить к деградации качества услуг связи для всех пользователей, поскольку операторы просто не успевают расширять пропускную способность своих сетей.
Авторы стратегии отмечают, что перекладывание на крупные интернет-компании части расходов на строительство и эксплуатацию сетей связи уже является мировым трендом. "Во многих странах, в частности, в Республике Корея, Индии и странах ЕС, на законодательном уровне крупные интернет-компании обязаны заключать с операторами связи на разумных основаниях соглашения о платежах за использование инфраструктуры и вносить тем самым вклад в эксплуатацию и развитие национальной телекоммуникационной инфраструктуры", – говорится в проекте стратегии.
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