https://ria.ru/20230815/inflyatsiya-1890313187.html

В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев

В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев - РИА Новости, 15.08.2023

В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев

Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T23:23

2023-08-15T23:23

2023-08-15T23:23

аргентина

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БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%", - говорится в докладе. Больше всего подорожали услуги связи (12,2%), отдыха и культуры (11,2%), здравоохранения (9%). Высокая инфляция, падение экспорта и национальной валюты - проблемы, которые придется решать будущему президенту Аргентины. Выборы намечены на 22 октября. Итоги праймериз 13 августа показали лидерство крайне правого политика Хавьера Милея, который предлагает для решения экономических сложностей радикальные меры - упразднение Центрального банка, проведение масштабной приватизации, в том числе в здравоохранении и образовании, и долларизацию.

https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html

https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html

аргентина

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аргентина