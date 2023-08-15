Рейтинг@Mail.ru
В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:23 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/inflyatsiya-1890313187.html
В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев
В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев - РИА Новости, 15.08.2023
В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев
Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T23:23
2023-08-15T23:23
аргентина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_47eeeaa5452b1132e459e0309c6442cc.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики. "Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%", - говорится в докладе. Больше всего подорожали услуги связи (12,2%), отдыха и культуры (11,2%), здравоохранения (9%). Высокая инфляция, падение экспорта и национальной валюты - проблемы, которые придется решать будущему президенту Аргентины. Выборы намечены на 22 октября. Итоги праймериз 13 августа показали лидерство крайне правого политика Хавьера Милея, который предлагает для решения экономических сложностей радикальные меры - упразднение Центрального банка, проведение масштабной приватизации, в том числе в здравоохранении и образовании, и долларизацию.
https://ria.ru/20230812/frantsiya-1889721486.html
https://ria.ru/20230810/inflyatsiya-1889313415.html
аргентина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/76512/08/765120848_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_88478d4663ccf85d9bceae7547be8d79.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аргентина
Аргентина
В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев

В Аргентине инфляция превысила 60 процентов за семь месяцев 2023 года

© Фото : CC BY-ND 2.0/FinizioФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : CC BY-ND 2.0/Finizio
Флаг Аргентины. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУЭНОС-АЙРЕС, 15 авг - РИА Новости. Инфляция в Аргентине за 7 месяцев 2023 года превысила 60%, в июле она составила 6,3%, сообщил национальный институт статистики.
«
"Потребительские цены выросли на 6,3% в июле 2023 года по отношению к июню, в годовом выражении они составили 113,4%. За семь месяцев года они набрали 60,2%", - говорится в докладе.
Овощной отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
Французы сократили покупки продуктов на 11,4 процента из-за инфляции
12 августа, 16:34
Больше всего подорожали услуги связи (12,2%), отдыха и культуры (11,2%), здравоохранения (9%).
Высокая инфляция, падение экспорта и национальной валюты - проблемы, которые придется решать будущему президенту Аргентины. Выборы намечены на 22 октября. Итоги праймериз 13 августа показали лидерство крайне правого политика Хавьера Милея, который предлагает для решения экономических сложностей радикальные меры - упразднение Центрального банка, проведение масштабной приватизации, в том числе в здравоохранении и образовании, и долларизацию.
Министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Глава Минсельхоза оценил уровень продовольственной инфляции в России
10 августа, 15:55
 
Аргентина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала