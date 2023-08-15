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Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга - РИА Новости, 15.08.2023
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Туризм
 
08:19 15.08.2023 (обновлено: 08:20 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/indoneziya-1890109583.html
Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга
Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга - РИА Новости, 15.08.2023
Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга
Три австралийских туриста, пропавшие в море у побережья Индонезии, найдены держащимися на воде при помощи досок для серфинга, сообщает австралийский портал... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T08:19
2023-08-15T08:20
туризм
в мире
индонезия
суматра
туризм
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ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Три австралийских туриста, пропавшие в море у побережья Индонезии, найдены держащимися на воде при помощи досок для серфинга, сообщает австралийский портал 9news. Ранее сообщалось, что лодка с четырьмя австралийскими туристами и тремя индонезийцами на борту пропала во время шторма около индонезийского острова Суматра. По данным 9news, все австралийские пассажиры лодки - Стеф Вайс, Уилл Тигл, Эллиот Фут и Джордан Шорт - были найдены живыми. Уточняется, что туристы, за исключением Фута, удерживались на воде при помощи досок для серфинга. "Ранее отец Эллиота Питер Фут заявил, что его сын уплыл на своей доске для серфинга и покинул группу, чтобы позвать на помощь, но его пока не нашли… Позже Питер получил трогательное текстовое сообщение от своего сына, подтверждающее, что он жив. По его словам, текст сообщения гласил: "Привет, папа, это Эллиот. Я жив. Теперь я в безопасности. Люблю тебя. Поговорим позже", - пишет портал. В понедельник вечером представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) подтвердил начало поисково-спасательной операции для обнаружения пассажиров лодки. Ведомство еще не опубликовало обновленное заявление, подтверждающее новость о том, что группа туристов была обнаружена.
https://ria.ru/20230809/kazakhstan-1889082618.html
https://ria.ru/20230813/travmy-1889837878.html
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в мире, индонезия, суматра, туризм
Туризм, В мире, Индонезия, Суматра, Туризм
Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга

Пропавших в водах Индонезии туристов нашли плавающими на досках для серфинга

© РИА Новости / Михаил ЦыгановОкеанский прибой
Океанский прибой - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Михаил Цыганов
Океанский прибой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Три австралийских туриста, пропавшие в море у побережья Индонезии, найдены держащимися на воде при помощи досок для серфинга, сообщает австралийский портал 9news.
Ранее сообщалось, что лодка с четырьмя австралийскими туристами и тремя индонезийцами на борту пропала во время шторма около индонезийского острова Суматра. По данным 9news, все австралийские пассажиры лодки - Стеф Вайс, Уилл Тигл, Эллиот Фут и Джордан Шорт - были найдены живыми. Уточняется, что туристы, за исключением Фута, удерживались на воде при помощи досок для серфинга.
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"Ранее отец Эллиота Питер Фут заявил, что его сын уплыл на своей доске для серфинга и покинул группу, чтобы позвать на помощь, но его пока не нашли… Позже Питер получил трогательное текстовое сообщение от своего сына, подтверждающее, что он жив. По его словам, текст сообщения гласил: "Привет, папа, это Эллиот. Я жив. Теперь я в безопасности. Люблю тебя. Поговорим позже", - пишет портал.
В понедельник вечером представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) подтвердил начало поисково-спасательной операции для обнаружения пассажиров лодки. Ведомство еще не опубликовало обновленное заявление, подтверждающее новость о том, что группа туристов была обнаружена.
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