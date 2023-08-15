https://ria.ru/20230815/indoneziya-1890109583.html

Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга

Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга - РИА Новости, 15.08.2023

Пропавшие в водах Индонезии туристы спаслись на досках для серфинга

Три австралийских туриста, пропавшие в море у побережья Индонезии, найдены держащимися на воде при помощи досок для серфинга, сообщает австралийский портал... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T08:19

2023-08-15T08:19

2023-08-15T08:20

туризм

в мире

индонезия

суматра

туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/27634/09/276340962_0:64:1000:627_1920x0_80_0_0_ad7d5b7a0c284bc0a879a8fba1358ae4.jpg

ТОКИО, 15 авг - РИА Новости. Три австралийских туриста, пропавшие в море у побережья Индонезии, найдены держащимися на воде при помощи досок для серфинга, сообщает австралийский портал 9news. Ранее сообщалось, что лодка с четырьмя австралийскими туристами и тремя индонезийцами на борту пропала во время шторма около индонезийского острова Суматра. По данным 9news, все австралийские пассажиры лодки - Стеф Вайс, Уилл Тигл, Эллиот Фут и Джордан Шорт - были найдены живыми. Уточняется, что туристы, за исключением Фута, удерживались на воде при помощи досок для серфинга. "Ранее отец Эллиота Питер Фут заявил, что его сын уплыл на своей доске для серфинга и покинул группу, чтобы позвать на помощь, но его пока не нашли… Позже Питер получил трогательное текстовое сообщение от своего сына, подтверждающее, что он жив. По его словам, текст сообщения гласил: "Привет, папа, это Эллиот. Я жив. Теперь я в безопасности. Люблю тебя. Поговорим позже", - пишет портал. В понедельник вечером представитель министерства иностранных дел и торговли Австралии (DFAT) подтвердил начало поисково-спасательной операции для обнаружения пассажиров лодки. Ведомство еще не опубликовало обновленное заявление, подтверждающее новость о том, что группа туристов была обнаружена.

https://ria.ru/20230809/kazakhstan-1889082618.html

https://ria.ru/20230813/travmy-1889837878.html

индонезия

суматра

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, индонезия, суматра, туризм