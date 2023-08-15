https://ria.ru/20230815/indiya-1890114573.html

Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости

Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2023

Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости

Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T09:11

2023-08-15T09:11

2023-08-15T09:17

индия

нью-дели

в мире

владимир путин

драупади мурму

нарендра моди

россия

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Нью-Дели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа gрезидент! Уважаемый господин gремьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, научно-технической, социальной и других областях, также Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах.Российский лидер уверен, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.Путин пожелал Драупади Мурму и Нарендре Моди доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и благополучия.

https://ria.ru/20230810/obmen-1889271416.html

https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html

индия

нью-дели

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

индия, нью-дели, в мире, владимир путин, драупади мурму, нарендра моди, россия