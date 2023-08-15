https://ria.ru/20230815/indiya-1890114573.html
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2023
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:11
2023-08-15T09:11
2023-08-15T09:17
индия
нью-дели
в мире
владимир путин
драупади мурму
нарендра моди
россия
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Нью-Дели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа gрезидент! Уважаемый господин gремьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, научно-технической, социальной и других областях, также Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах.Российский лидер уверен, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.Путин пожелал Драупади Мурму и Нарендре Моди доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и благополучия.
https://ria.ru/20230810/obmen-1889271416.html
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индия, нью-дели, в мире, владимир путин, драупади мурму, нарендра моди, россия
Индия, Нью-Дели, В мире, Владимир Путин, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Россия
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости
Путин заявил, что Россия придает большое значение отношениям с Нью-Дели
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Нью-Дели, соответствующая телеграмма
опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа gрезидент! Уважаемый господин gремьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели", - говорится в телеграмме.
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Путин добавил, что общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, научно-технической, социальной и других областях, также Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах.
Российский лидер уверен, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.
Путин пожелал Драупади Мурму и Нарендре Моди доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и благополучия.
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