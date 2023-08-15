Рейтинг@Mail.ru
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:11 15.08.2023 (обновлено: 09:17 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/indiya-1890114573.html
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости - РИА Новости, 15.08.2023
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости
Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T09:11
2023-08-15T09:17
индия
нью-дели
в мире
владимир путин
драупади мурму
нарендра моди
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_dedce3fcc99214942647eea5d747d288.jpg
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Нью-Дели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемая госпожа gрезидент! Уважаемый господин gремьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели", - говорится в телеграмме.Путин добавил, что общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, научно-технической, социальной и других областях, также Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах.Российский лидер уверен, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.Путин пожелал Драупади Мурму и Нарендре Моди доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и благополучия.
https://ria.ru/20230810/obmen-1889271416.html
https://ria.ru/20230719/frg-1885049232.html
индия
нью-дели
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/04/1882241870_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_b7f94ae0f92db8c9dc0be1efbebde081.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
индия, нью-дели, в мире, владимир путин, драупади мурму, нарендра моди, россия
Индия, Нью-Дели, В мире, Владимир Путин, Драупади Мурму, Нарендра Моди, Россия
Путин направил поздравление руководству Индии с Днем независимости

Путин заявил, что Россия придает большое значение отношениям с Нью-Дели

© РИА Новости / Александр Казаков | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Александр Казаков
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил поздравление президенту Индии Драупади Мурму и премьер-министру Нарендре Моди с Lнем независимости, отметив, что Россия придает большое значение отношениям стратегического партнерства с Нью-Дели, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемая госпожа gрезидент! Уважаемый господин gремьер-министр! Примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Индии – Дня независимости... Придаём большое значение отношениям особо привилегированного стратегического партнёрства с Нью-Дели", - говорится в телеграмме.
Пляж Мандрем на севере штата Гоа, Индия - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
Россия предложила Индии запустить безвизовый групповой туристический обмен
10 августа, 13:37
Путин добавил, что общепризнаны успехи, достигнутые Индией в экономической, научно-технической, социальной и других областях, также Индия пользуется заслуженным авторитетом на мировой арене, играет важную конструктивную роль в международных делах.
Российский лидер уверен, что совместными усилиями страны будут наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнёрство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня. Это, несомненно, отвечает коренным интересам дружественных народов, идёт в русле упрочения безопасности и стабильности на планете.
Путин пожелал Драупади Мурму и Нарендре Моди доброго здоровья и успехов, а всем гражданам Индии – счастья и благополучия.
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 19.07.2023
Германия обрушилась на Индию из-за России, пишут СМИ
19 июля, 13:38
 
ИндияНью-ДелиВ миреВладимир ПутинДраупади МурмуНарендра МодиРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала