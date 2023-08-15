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В Тюменской области завершили возведение племрепродуктора индейки - РИА Новости, 15.08.2023
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Тюменская область
 
15:09 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/indeyka-1890222172.html
В Тюменской области завершили возведение племрепродуктора индейки
В Тюменской области завершили возведение племрепродуктора индейки - РИА Новости, 15.08.2023
В Тюменской области завершили возведение племрепродуктора индейки
Группа компаний "Дамате" в Тюменской области запустила все птицеводческие объекты репродуктора индейки второго порядка, последний из десяти блоков запущен во... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:09
2023-08-15T15:09
тюменская область
экономика
тюменская область
александр моор
владимир путин
россия
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ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости. Группа компаний "Дамате" в Тюменской области запустила все птицеводческие объекты репродуктора индейки второго порядка, последний из десяти блоков запущен во вторник, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале. "Исторический момент для отрасли птицеводства в России. В Исетском районе Тюменской области сегодня запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Инвестор - компания "Дамате" вложила в проект более 6 млрд рублей. После выхода на полную мощность предприятие будет каждый месяц производить 1 млн штук инкубационного яйца", - отметил в посте Александр Моор. Масштабный инвестиционный проект в регионе начинали в 2021 году, и "тогда даже не предполагали", что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства "станет настолько важным для России", отметил Моор. Запуск племенного репродуктора состоялся 21 ноября 2022 года, по видео-конференц-связи участие в нем принял президент России Владимир Путин. Ранее были ведены в эксплуатацию пять площадок ремонтного молодняка и запущен первый производственный тур. Во втором квартале 2023 года начался поэтапный ввод в эксплуатацию пяти площадок родительского стада. На предприятии уже работают 119 жителей района, в целом штат составит 200 человек. В "Дамате" подчеркивают, что в Тюменской области построен крупнейший в России репродуктор индейки второго порядка, собственное производство инкубационного яйца позволит компании снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца. Первое инкубационное яйцо уже получено, оно поставляется на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Выход на проектную мощность в 12 миллионов яиц в год запланирован на конец 2024 года.
https://ria.ru/20230814/byudzhet-1890043963.html
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экономика, тюменская область, александр моор, владимир путин, россия, исетский район
Тюменская область, Экономика, Тюменская область, Александр Моор, Владимир Путин, Россия, Исетский район
В Тюменской области завершили возведение племрепродуктора индейки

В Тюменской области группа "Дамате" завершила возведение репродуктора индейки

© www.wikipedia.orgИндейка
Индейка
© www.wikipedia.org
Индейка. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 авг – РИА Новости. Группа компаний "Дамате" в Тюменской области запустила все птицеводческие объекты репродуктора индейки второго порядка, последний из десяти блоков запущен во вторник, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем телеграм-канале.
"Исторический момент для отрасли птицеводства в России. В Исетском районе Тюменской области сегодня запустили последний из десяти блоков племенного репродуктора индейки. Инвестор - компания "Дамате" вложила в проект более 6 млрд рублей. После выхода на полную мощность предприятие будет каждый месяц производить 1 млн штук инкубационного яйца", - отметил в посте Александр Моор.
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Масштабный инвестиционный проект в регионе начинали в 2021 году, и "тогда даже не предполагали", что получение отечественного генетического материала для развития птицеводства "станет настолько важным для России", отметил Моор.
Запуск племенного репродуктора состоялся 21 ноября 2022 года, по видео-конференц-связи участие в нем принял президент России Владимир Путин. Ранее были ведены в эксплуатацию пять площадок ремонтного молодняка и запущен первый производственный тур. Во втором квартале 2023 года начался поэтапный ввод в эксплуатацию пяти площадок родительского стада. На предприятии уже работают 119 жителей района, в целом штат составит 200 человек.
В "Дамате" подчеркивают, что в Тюменской области построен крупнейший в России репродуктор индейки второго порядка, собственное производство инкубационного яйца позволит компании снизить зависимость от импорта генетического материала индейки, уменьшить биологические риски и увеличит показатели качества яйца. Первое инкубационное яйцо уже получено, оно поставляется на комплекс "Дамате" по производству индейки в Пензенской области. Выход на проектную мощность в 12 миллионов яиц в год запланирован на конец 2024 года.
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Тюменская областьЭкономикаТюменская областьАлександр МоорВладимир ПутинРоссияИсетский район
 
 
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