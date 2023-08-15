https://ria.ru/20230815/ii-1890152437.html

Искусственный интеллект оказался центральной темой "Армии-2023"

Искусственный интеллект оказался центральной темой "Армии-2023" - РИА Новости, 15.08.2023

Искусственный интеллект оказался центральной темой "Армии-2023"

Технологии искусственного интеллекта – доминирующая тема научно-деловой программы форума "Армия-2023", заявил журналистам в понедельник начальник Главного... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:32

2023-08-15T11:32

2023-08-15T11:33

форум "армия — 2023"

патриот

россия

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 15 авг - РИА Новости. Технологии искусственного интеллекта – доминирующая тема научно-деловой программы форума "Армия-2023", заявил журналистам в понедельник начальник Главного управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Александр Осадчук. "Доминирующей тематикой научно-деловой программы форума в 2023 году являются технологии искусственного интеллекта и диверсификация оборонно-промышленного комплекса, новейшие системы управления, разведки, высокоточное оружие и робототехника. Особое внимание на площадках форума уделено тематике беспилотных летательных аппаратов. Это направление сегодня активно развивается и в военном, и в гражданском секторе. По сути, речь идет о создании новой самостоятельной, наукоемкой и высокотехнологичной отрасли", - сказал Осадчук. По его словам, в этом году на "Армии-2023" в том числе представлены разработки, выполненные предприятиями ОПК и научно-исследовательскими организациями в инициативном порядке. "Значительная часть таких проектов и решений по своим характеристикам соответствует предъявленным тактико-техническим требованиям и успешно внедряется в интересах войск, участвующих в специальной военной операции", - отметил Осадчук. Особое внимание, по его словам, уделяется также тематике беспилотных летательных аппаратов. "Уровень производства беспилотников различных классов и средств борьбы с ними, развитие системы центров обучения пилотов и расчетов, а также масштабы боевого применения БЛА достигли серьезного размаха. При этом речь идет не только о воздушном применении БЛА, но и практических действиях войск с применением дронов на воде и на суше", - сказал Осадчук. Международный военно-технический форум "Армия-2023" проходит с 14 по 20 августа в КВЦ "Патриот", на полигоне Алабино и аэродроме Кубинка. В рамках форума представлено 28,5 тысячи разработок, представленных 1,5 тысячи предприятий оборонной промышленности. В форуме планируют участвовать 85 иностранных компаний и организаций из 7 государств. РИА Новости – официальное информационное агентство мероприятия.

https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890142044.html

https://ria.ru/20230815/oruzhie-1890108033.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

форум "армия — 2023", патриот, россия