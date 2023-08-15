Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39
Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб при учебных полетах на Л-39
© Фото : Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов / TelegramНачальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров
Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Архивное фото
СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
"Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", - написал Кумпилов.
Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что в посте главы Адыгеи речь идет об инциденте с учебным самолетом Л-39, который, как сообщало Минобороны, при выполнении планового тренировочного полета потерпел крушение во время захода на посадку в Краснодарском крае, погиб один из членов экипажа.
Кумпилов отметил грамотность, опыт и компетентность командира, выразив соболезнования родным и близким погибшего.