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Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39 - РИА Новости, 15.08.2023
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14:26 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/gurov-1890206397.html
Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39
Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39 - РИА Новости, 15.08.2023
Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39
Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:26
2023-08-15T14:26
происшествия
республика адыгея
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. "Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", - написал Кумпилов. Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что в посте главы Адыгеи речь идет об инциденте с учебным самолетом Л-39, который, как сообщало Минобороны, при выполнении планового тренировочного полета потерпел крушение во время захода на посадку в Краснодарском крае, погиб один из членов экипажа. Кумпилов отметил грамотность, опыт и компетентность командира, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
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происшествия, республика адыгея
Происшествия, Республика Адыгея
Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39

Начальник Майкопского учебного авиаполка Гуров погиб при учебных полетах на Л-39

© Фото : Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов / TelegramНачальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров
Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© Фото : Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов / Telegram
Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. Архивное фото
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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале.
"Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", - написал Кумпилов.
Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что в посте главы Адыгеи речь идет об инциденте с учебным самолетом Л-39, который, как сообщало Минобороны, при выполнении планового тренировочного полета потерпел крушение во время захода на посадку в Краснодарском крае, погиб один из членов экипажа.
Кумпилов отметил грамотность, опыт и компетентность командира, выразив соболезнования родным и близким погибшего.
Учебно-боевой самолет Л-39 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
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