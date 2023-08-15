https://ria.ru/20230815/gurov-1890206397.html

Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39

Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39 - РИА Новости, 15.08.2023

Начальник Майкопского учебного авиаполка погиб при крушении самолета Л-39

Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:26

2023-08-15T14:26

2023-08-15T14:26

происшествия

республика адыгея

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СОЧИ, 15 авг - РИА Новости. Начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров погиб в понедельник в ходе учебных полетов, сообщил глава Адыгеи Мурат Кумпилов в своем телеграм-канале. "Накануне в результате авиационного происшествия в ходе учебных полетов погиб начальник Майкопского учебного авиаполка полковник Вадим Гуров. На протяжении многих лет он возглавлял одну из воинских частей Майкопского гарнизона, был участником военной операции в Сирии, защищал интересы нашей страны в ходе СВО", - написал Кумпилов. Осведомленный источник уточнил РИА Новости, что в посте главы Адыгеи речь идет об инциденте с учебным самолетом Л-39, который, как сообщало Минобороны, при выполнении планового тренировочного полета потерпел крушение во время захода на посадку в Краснодарском крае, погиб один из членов экипажа. Кумпилов отметил грамотность, опыт и компетентность командира, выразив соболезнования родным и близким погибшего.

https://ria.ru/20230815/samolety-1890094376.html

республика адыгея

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, республика адыгея