https://ria.ru/20230815/gru-1890235349.html
США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ
США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023
США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ
США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T15:45
2023-08-15T15:45
2023-08-15T15:45
южная корея
сша
игорь костюков (генштаб)
главное разведывательное управление рф
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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Вашингтон фактически вовлекает в ядерное планирование Республику Корея, в столице которой в июле текущего года состоялось первое заседание американо-корейской группы по ядерным вопросам", - сказал он в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.
https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сша, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф
Южная Корея, США, Игорь Костюков (Генштаб), Главное разведывательное управление РФ
США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ
Глава ГРУ: США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование