https://ria.ru/20230815/gru-1890235349.html

США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ

США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ - РИА Новости, 15.08.2023

США вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявили в ГРУ

США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T15:45

2023-08-15T15:45

2023-08-15T15:45

южная корея

сша

игорь костюков (генштаб)

главное разведывательное управление рф

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КУБИНКА (Московская обл.), 15 авг - РИА Новости. США фактически вовлекают Южную Корею в свое ядерное планирование, заявил начальник главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков. "Вашингтон фактически вовлекает в ядерное планирование Республику Корея, в столице которой в июле текущего года состоялось первое заседание американо-корейской группы по ядерным вопросам", - сказал он в ходе XI Московской конференции по международной безопасности.

https://ria.ru/20230716/ukraina-1884452423.html

южная корея

сша

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

южная корея, сша, игорь костюков (генштаб), главное разведывательное управление рф