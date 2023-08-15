https://ria.ru/20230815/gaz-1890299220.html

В Австрии заявили, что не смогут обойтись без российского газа

В Австрии заявили, что не смогут обойтись без российского газа - РИА Новости, 15.08.2023

В Австрии заявили, что не смогут обойтись без российского газа

Австрия не сможет обойтись без российского газа, и в долгосрочной перспективе - тоже, считает экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек, РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T20:33

2023-08-15T20:33

2023-08-15T20:33

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ВЕНА, 15 авг - РИА Новости. Австрия не сможет обойтись без российского газа, и в долгосрочной перспективе - тоже, считает экс-менеджер австрийского нефтегазового концерна OMV Отто Мусилек, проработавший в газовом секторе этой компании более 30 лет. "Австрия не сможет обойтись без российского газа, даже в долгосрочной перспективе", - сказал Мусилек в интервью объединению "Инициатива бизнеса Верхней Австрии" (нем. Initiative Wirtschaftsstandort Oberösterreich, IWS). Экс-менеджер также отметил, что одностороннее расторжение контрактов со стороны Австрии было бы немедленно оспорено "Газпромом" в международных судах. "Такие разбирательства могут занять очень длительное время до окончательного прояснения правовой ситуации. А без судебного прояснения Австрия должна будет продолжать платить России. Речь идет о более чем 30 миллиардах евро. Я бы не советовал австрийскому федеральному правительству идти на такой риск", - отметил спикер. На вопрос, предпринимала ли OMV и он сам, как главный переговорщик компании по газу, серьезные усилия по поиску альтернативных и надежных поставщиков газа в последние десятилетия, Мусилек отметил, что действительно он вместе с другими представителями компании пытались найти альтернативы российскому газу. "Но для контрактов на поставку нужны партнеры, которые не только могут, но и хотят поставлять газ", - пояснил он. По его словам, "основываясь на своем десятилетнем опыте работы на международных энергетических и газовых рынках", он не видит "жизнеспособных альтернатив российскому газу". "Односторонний отказ от поставок обойдется в десятки миллиардов евро и еще больше нарушит энергоснабжение населения и предприятий", - пояснил Мусилек. Комментируя предложение австрийского правительства выделить из состава концерна дочернюю компанию OMV по торговле газом, экс-менеджер отметил, что, во-первых, такой организационный процесс требует времени. "Во-вторых, все будет еще более забюрократизировано. В-третьих, источники поставок и газовые компании и сети останутся прежними. В-четвертых, не изменится конкурентная ситуация", - перечислил он. Мусилек добавив, что к тому времени, когда выделенная компания появится на рынке, конфликт на Украине может уже закончиться. "Поэтому я не вижу никаких преимуществ в выделении газовой торговой компании", - заключил он.

https://ria.ru/20230815/tseny-1890288835.html

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экономика, австрия, omv, газпром, россия, украина, цены на нефть