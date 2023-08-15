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США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен - РИА Новости, 15.08.2023
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19:51 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/fukusima-1890293955.html
США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен
США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен - РИА Новости, 15.08.2023
США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен
США считают, что японские планы сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" безопасны и соответствуют международным стандартам, заявил... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T19:51
2023-08-15T19:51
в мире
япония
китай
сша
энтони блинкен
фукусима-1
магатэ
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. США считают, что японские планы сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" безопасны и соответствуют международным стандартам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы удовлетворены планами Японии, считаем их безопасными и отвечающими международным стандартам, включая, самое главное, стандартам ядерной безопасности МАГАТЭ", - сказал он журналистам. Блинкен отметил, что Япония прорабатывает вопрос в тесной координации с МАГАТЭ. Ранее МИД КНР сообщил, что Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят "под сомнение" планы сброса воды. Японцы планируют операцию "в районе" нынешнего лета. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html
https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html
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в мире, япония, китай, сша, энтони блинкен, фукусима-1, магатэ
В мире, Япония, Китай, США, Энтони Блинкен, Фукусима-1, МАГАТЭ
США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен

Блинкен: США считают японские планы сброса воды с АЭС "Фукусима-1" безопасными

© AP Photo / Hiro KomaeАЭС "Фукусима-1"
АЭС Фукусима-1 - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© AP Photo / Hiro Komae
АЭС "Фукусима-1". Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. США считают, что японские планы сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" безопасны и соответствуют международным стандартам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.
«
"Мы удовлетворены планами Японии, считаем их безопасными и отвечающими международным стандартам, включая, самое главное, стандартам ядерной безопасности МАГАТЭ", - сказал он журналистам.
Блинкен отметил, что Япония прорабатывает вопрос в тесной координации с МАГАТЭ.
Ранее МИД КНР сообщил, что Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят "под сомнение" планы сброса воды. Японцы планируют операцию "в районе" нынешнего лета.
Министр Управления по координации государственной политики Южной Кореи Бан Мун Гю выступает на брифинге в Сеуле - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Южная Корея обнародовала доклад о сбросе воды с АЭС "Фукусима-1"
7 июля, 06:46
Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены.
Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.
Президент Tokyo Electric Power Co. Томоаки Кобаякава и глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обсуждают вопросы сброса воды с атомной электростанции Фукусима - РИА Новости, 1920, 07.07.2023
Китай запретил ввоз продуктов из Японии в ответ на сброс воды с "Фукусимы"
7 июля, 07:17
 
В миреЯпонияКитайСШАЭнтони БлинкенФукусима-1МАГАТЭ
 
 
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