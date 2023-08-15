https://ria.ru/20230815/fukusima-1890293955.html

США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен

США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен - РИА Новости, 15.08.2023

США верят в безопасность сброса воды с "Фукусимы", заявил Блинкен

США считают, что японские планы сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" безопасны и соответствуют международным стандартам, заявил... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T19:51

2023-08-15T19:51

2023-08-15T19:51

в мире

япония

китай

сша

энтони блинкен

фукусима-1

магатэ

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ВАШИНГТОН, 15 авг – РИА Новости. США считают, что японские планы сброса низкорадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" безопасны и соответствуют международным стандартам, заявил госсекретарь Энтони Блинкен. "Мы удовлетворены планами Японии, считаем их безопасными и отвечающими международным стандартам, включая, самое главное, стандартам ядерной безопасности МАГАТЭ", - сказал он журналистам. Блинкен отметил, что Япония прорабатывает вопрос в тесной координации с МАГАТЭ. Ранее МИД КНР сообщил, что Китай и Россия направили Японии технические опросники, которые ставят "под сомнение" планы сброса воды. Японцы планируют операцию "в районе" нынешнего лета. Во время аварии на АЭС "Фукусима-1" в 2011 году на первом, втором и третьем реакторах произошло расплавление ядерного топлива. Вода, которая используется для охлаждения реакторов и загрязняется радиоактивными веществами, проходит через многоступенчатую систему ALPS, что позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Тритий – радиоактивный изотоп водорода, иначе его называют "сверхтяжелый водород" или 3Н, с этим связана сложность очистки от него воды. Тритий существует в природе, за счет слабого бета-излучения его влияние на человека носит ограниченный характер, в то же время он опасен при попадании внутрь организма. Воду, очищенную от радионуклидов за исключением трития, сейчас хранят в гигантских резервуарах на станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции установлено около одной тысячи гигантских резервуаров, но уже почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн заполнены. Вопрос о способах утилизации воды рассматривался с 2013 года. В числе прочих рассматривались варианты смешать ее с цементом и забетонировать под землей, отделить водород методом электролиза и другие. В конце концов правительство решило начать сброс воды в море, предварительно разбавив ее и доведя концентрацию трития до 1500 беккерелей на литр, что в 40 раз меньше норм, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций – 60 тысяч беккерелей. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей.

https://ria.ru/20230707/fukusima-1-1882710799.html

https://ria.ru/20230707/kitay-1882711806.html

япония

китай

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, япония, китай, сша, энтони блинкен, фукусима-1, магатэ