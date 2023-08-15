https://ria.ru/20230815/fsb-1890103764.html

Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены

Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены - РИА Новости, 15.08.2023

Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены

Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели уйти... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T06:57

2023-08-15T06:57

2023-08-15T06:57

происшествия

новосибирская область

россия

вооруженные силы украины

украина

фсб

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НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели уйти на Украину, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону. "Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сотрудники УФСБ в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. "Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины", - рассказали в УФСБ. С учетом наличия в деятельности мужчин условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", для предупреждения совершения преступления, сотрудники УФСБ России по Новосибирской области объявили им официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание, отметили в управлении. Кроме того, Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия), и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год.

https://ria.ru/20230803/srok-1887991626.html

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происшествия, новосибирская область, россия, вооруженные силы украины, украина, фсб