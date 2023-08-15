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Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены
Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены - РИА Новости, 15.08.2023
Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены
Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели уйти... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T06:57
2023-08-15T06:57
2023-08-15T06:57
происшествия
новосибирская область
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НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели уйти на Украину, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону. "Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.В пресс-службе отметили, что сотрудники УФСБ в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами. "Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины", - рассказали в УФСБ. С учетом наличия в деятельности мужчин условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", для предупреждения совершения преступления, сотрудники УФСБ России по Новосибирской области объявили им официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание, отметили в управлении. Кроме того, Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия), и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год.
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происшествия, новосибирская область, россия, вооруженные силы украины, украина, фсб
Происшествия, Новосибирская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Украина, ФСБ
Силовики предостерегли сельчан Новосибирской области от госизмены
ФСБ помешала совершить госизмену двум жителям Новосибирской области
НОВОСИБИРСК, 15 авг - РИА Новости. Сотрудники органов безопасности в Новосибирской области предотвратили совершение государственной измены со стороны двоих сельских жителей, которые хотели уйти на Украину, сообщает во вторник пресс-служба УФСБ по региону.
«
"Установлено, что 33-летний житель села Кыштовка Новосибирской области намеревался участвовать в деятельности против безопасности России, выяснял способы перехода на сторону Украины и предпринимал попытки организации выезда граждан России за пределы страны для участия в боевых действиях на стороне ВСУ", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что сотрудники УФСБ
в его доме обнаружили и изъяли арсенал незарегистрированного огнестрельного оружия с боеприпасами.
"Также установлено, что перейти на сторону противника сельчанин готовился вместе со своим 29-летним родственником, жителем Новосибирской области, ранее предпринявшим попытки установления контакта с представителями силовых структур Украины", - рассказали в УФСБ.
С учетом наличия в деятельности мужчин условий для совершения преступления, предусмотренного статьей 275 УК России "Государственная измена", для предупреждения совершения преступления, сотрудники УФСБ России по Новосибирской области объявили им официальные предостережения о недопустимости подобных действий. В случае повторного их совершения граждане понесут уголовное наказание, отметили в управлении.
Кроме того, Венгеровский районный суд Новосибирской области признал 33-летнего жителя села Кыштовка виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК России (незаконные приобретение, хранение оружия), и приговорил его к ограничению свободы сроком на один год.
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