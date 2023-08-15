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Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
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14:42 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:42
2023-08-15T14:42
москва
россия
wikipedia
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Как стало известно в ходе заседания, в адрес Wikimedia были направлены уведомления с требованием удалить две статьи о проведении СВО, однако организация бездействовала, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол. Представитель компании Александр Ганзер заявил, что компания не была достоверно уведомлена, просил прекратить производство или освободить компанию от административной ответственности. Ранее суд 14 раз назначал штрафы фонду Wikimedia по тем же составам на общую сумму 27,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html
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москва, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации

Суд оштрафовал "Википедию" на два миллиона рублей за неудаление фейков о СВО

© РИА НовостиСайт российской Википедии
Сайт российской Википедии - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
Сайт российской Википедии. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
В Роскомнадзоре рассказали о количестве заблокированных ресурсов с фейками
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Как стало известно в ходе заседания, в адрес Wikimedia были направлены уведомления с требованием удалить две статьи о проведении СВО, однако организация бездействовала, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол.
Представитель компании Александр Ганзер заявил, что компания не была достоверно уведомлена, просил прекратить производство или освободить компанию от административной ответственности.
Ранее суд 14 раз назначал штрафы фонду Wikimedia по тем же составам на общую сумму 27,4 миллиона рублей.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 03.08.2023
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МоскваРоссияWikipediaФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
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