https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:42
2023-08-15T14:42
2023-08-15T14:42
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Как стало известно в ходе заседания, в адрес Wikimedia были направлены уведомления с требованием удалить две статьи о проведении СВО, однако организация бездействовала, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол. Представитель компании Александр Ганзер заявил, что компания не была достоверно уведомлена, просил прекратить производство или освободить компанию от административной ответственности. Ранее суд 14 раз назначал штрафы фонду Wikimedia по тем же составам на общую сумму 27,4 миллиона рублей.
https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html
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москва, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Москва, Россия, Wikipedia, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации
Суд оштрафовал "Википедию" на два миллиона рублей за неудаление фейков о СВО