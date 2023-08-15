https://ria.ru/20230815/feyki-1890210314.html

Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации

Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации - РИА Новости, 15.08.2023

Суд оштрафовал "Википедию" за фейки о спецоперации

Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:42

2023-08-15T14:42

2023-08-15T14:42

москва

россия

wikipedia

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/140356/29/1403562968_0:117:2001:1242_1920x0_80_0_0_053cfc3c81f250af35e2c8991d55493d.jpg

МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Мировой судья Таганского района Москвы во вторник оштрафовал на 2 миллиона рублей фонд Wikimedia за неудаление двух фейковых статей из "Википедии" о специальной военной операции, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Признать Wikimedia Foundation, Inc виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 13.41 КоАП РФ, и назначить ей наказание в виде административного штрафа в размере 2 миллионов рублей", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев. Как стало известно в ходе заседания, в адрес Wikimedia были направлены уведомления с требованием удалить две статьи о проведении СВО, однако организация бездействовала, в связи с чем Роскомнадзор составил протокол. Представитель компании Александр Ганзер заявил, что компания не была достоверно уведомлена, просил прекратить производство или освободить компанию от административной ответственности. Ранее суд 14 раз назначал штрафы фонду Wikimedia по тем же составам на общую сумму 27,4 миллиона рублей.

https://ria.ru/20230609/roskomnadzor-1877118432.html

https://ria.ru/20230803/feyki-1887928392.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, россия, wikipedia, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)