https://ria.ru/20230815/festival-1890139482.html

В Москве пройдет фестиваль уличной культуры

В Москве пройдет фестиваль уличной культуры - РИА Новости, 15.08.2023

В Москве пройдет фестиваль уличной культуры

Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T11:00

2023-08-15T11:00

2023-08-15T11:00

культура

городское хозяйство москвы

москва

московский урбанистический форум

фестивали

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и мастер-классы по диджеингу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "В рамках Московского урбанистического форума в "Зарядье" с 18 по 20 августа пройдет фестиваль "Уличная классика". Для посетителей в пространстве "Северного тоннеля" подготовили выставку граффити, рэп-батлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу", – говорится в сообщении.Уточняется, что на все мероприятия вход будет свободный. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.

https://ria.ru/20230804/vals-1888884341.html

москва

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2023

Роман Харрасов

Роман Харрасов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Роман Харрасов

городское хозяйство москвы, москва, московский урбанистический форум, фестивали