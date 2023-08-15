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В Москве пройдет фестиваль уличной культуры - РИА Новости, 15.08.2023
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Культура
 
11:00 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/festival-1890139482.html
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры - РИА Новости, 15.08.2023
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры
Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:00
2023-08-15T11:00
культура
городское хозяйство москвы
москва
московский урбанистический форум
фестивали
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и мастер-классы по диджеингу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. &quot;В рамках Московского урбанистического форума в &quot;Зарядье&quot; с 18 по 20 августа пройдет фестиваль &quot;Уличная классика&quot;. Для посетителей в пространстве &quot;Северного тоннеля&quot; подготовили выставку граффити, рэп-батлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу&quot;, – говорится в сообщении.Уточняется, что на все мероприятия вход будет свободный. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.
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городское хозяйство москвы, москва, московский урбанистический форум, фестивали
Культура, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московский урбанистический форум, Фестивали
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры

Фестиваль уличной культуры пройдет в рамках Московского урбанфорума

© РИА НовостиСтенд на Московском урбанистическом форуме в "Зарядье"
Стенд на Московском урбанистическом форуме в Зарядье - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и мастер-классы по диджеингу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
«

"В рамках Московского урбанистического форума в "Зарядье" с 18 по 20 августа пройдет фестиваль "Уличная классика". Для посетителей в пространстве "Северного тоннеля" подготовили выставку граффити, рэп-батлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу", – говорится в сообщении.

Уточняется, что на все мероприятия вход будет свободный.
Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.
Московский урбанистический форум - 2023 - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
"Вальс" пожарных автолестниц увидели сегодня гости Московского урбанфорума
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КультураГородское хозяйство МосквыМоскваМосковский урбанистический форумФестивали
 
 
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