https://ria.ru/20230815/festival-1890139482.html
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры - РИА Новости, 15.08.2023
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры
Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T11:00
2023-08-15T11:00
2023-08-15T11:00
культура
городское хозяйство москвы
москва
московский урбанистический форум
фестивали
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Фестиваль "Уличная классика" пройдет с 18 по 20 августа в Зарядье в рамках Московского урбанистического форума, гостей ждут выставка граффити, рэп-батлы и мастер-классы по диджеингу, сообщается на портале мэра и правительства Москвы. "В рамках Московского урбанистического форума в "Зарядье" с 18 по 20 августа пройдет фестиваль "Уличная классика". Для посетителей в пространстве "Северного тоннеля" подготовили выставку граффити, рэп-батлы, выступления танцевальных коллективов и мастер-классы по диджеингу", – говорится в сообщении.Уточняется, что на все мероприятия вход будет свободный. Московский урбанистический форум проходит в столице до 10 сентября.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, москва, московский урбанистический форум, фестивали
Культура, Городское хозяйство Москвы, Москва, Московский урбанистический форум, Фестивали
В Москве пройдет фестиваль уличной культуры
Фестиваль уличной культуры пройдет в рамках Московского урбанфорума