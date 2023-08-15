https://ria.ru/20230815/es-1890096629.html
СМИ: ЕС отклонил попытки Британии заключить новое соглашение по мигрантам
СМИ: ЕС отклонил попытки Британии заключить новое соглашение по мигрантам - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: ЕС отклонил попытки Британии заключить новое соглашение по мигрантам
Евросоюз отклонил попытки Великобритании заключить новое соглашение о возвращении мигрантов с целью борьбы с миграцией через пролив Ла-Манш, сообщает газета... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T03:27
2023-08-15T03:27
2023-08-15T03:27
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Евросоюз отклонил попытки Великобритании заключить новое соглашение о возвращении мигрантов с целью борьбы с миграцией через пролив Ла-Манш, сообщает газета Times со ссылкой на документы. "Записи со встречи этим летом между Бьорном Зайбертом, главой офиса (председателя ЕК Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, и Тимом Бэрроу, советником по национальной безопасности Британии и бывшим послом в ЕС, ясно показали, что комиссия не открыта для нового соглашения между ЕС и Соединенным Королевством о реадмиссии", - говорится в сообщении издания. Издание также пишет со ссылкой на источники в ЕС, что блок вряд ли будет способен вести переговоры с Британией в ближайшем будущем, поскольку переговоры между государствами-членами о реформировании внутренней схемы реадмиссии ЕС зашли в тупик. Газета указывает, что представитель британского правительства заявил, что страна открыта к работе над соглашением о возвращении и ведет регулярные переговоры по ряду вопросов, касающихся убежища и миграции. Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек.
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в мире, ла-манш, великобритания, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Ла-Манш, Великобритания, Евросоюз, Еврокомиссия
СМИ: ЕС отклонил попытки Британии заключить новое соглашение по мигрантам
Times: ЕС отклонил попытки Британии заключить новое соглашение по мигрантам
МОСКВА, 15 авг - РИА Новости.
Евросоюз отклонил попытки Великобритании заключить новое соглашение о возвращении мигрантов с целью борьбы с миграцией через пролив Ла-Манш, сообщает газета Times
со ссылкой на документы.
«
"Записи со встречи этим летом между Бьорном Зайбертом, главой офиса (председателя ЕК
Урсулы - ред.) фон дер Ляйен, и Тимом Бэрроу, советником по национальной безопасности Британии и бывшим послом в ЕС
, ясно показали, что комиссия не открыта для нового соглашения между ЕС и Соединенным Королевством о реадмиссии", - говорится в сообщении издания.
Издание также пишет со ссылкой на источники в ЕС, что блок вряд ли будет способен вести переговоры с Британией в ближайшем будущем, поскольку переговоры между государствами-членами о реформировании внутренней схемы реадмиссии ЕС зашли в тупик.
Газета указывает, что представитель британского правительства заявил, что страна открыта к работе над соглашением о возвращении и ведет регулярные переговоры по ряду вопросов, касающихся убежища и миграции.
Нелегальные мигранты зачастую ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании, где их привлекает социальная программа, возможность получения статуса беженца и финансового пособия. В августе прошлого года в Британии было зарегистрировано самое большое количество ежемесячных нарушений границ с момента начала миграционных потоков в 2019 году - более 13,5 тысячи нелегалов пересекли Ла-Манш, чтобы попасть в страну. Общее число мигрантов, прибывших в Британию в 2022 году, превысило 44 тысячи человек.
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