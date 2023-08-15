https://ria.ru/20230815/eksport-1890304610.html
СМИ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
СМИ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T21:25
2023-08-15T21:25
2023-08-15T21:51
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. США ведут переговоры с Турцией, Украиной и другими восточноевропейскими странами о создании альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна после прекращения действия зерновой сделки, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц. "США ведут переговоры с Турцией, Украиной и соседями Киева об увеличении использования альтернативных маршрутов экспорта украинского зерна", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что план, поддерживаемый Вашингтоном, предусматривает к октябрю "увеличение мощностей" Украины по экспорту 4 миллионов тонн зерна в месяц через реку Дунай. По данным газеты, большая часть зерна будет отправляться по реке Дунай, а также через Черное море в близлежащие порты Румынии. Далее продукт будет "отправлен в другие пункты назначения". Издание подчеркивает, что такой маршрут является более медленным и дорогостоящим. При этом, как отмечает Wall Street Journal, усилия по "увеличению экспортных возможностей Украины" через Дунай предпринимаются параллельно с шагами Турции и ООН по возвращению России в рамки зерновой сделки. Подчеркивается, что США рассматривают "все потенциальные варианты, включая военные решения, для защиты судов, направляющихся в украинские порты на Дунае".Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля, РФ уведомила Турцию, Украину и ООН о возражении против ее продления. Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что условия сделки в отношении России не выполнялись, несмотря на усилия ООН, потому что западные страны не собирались исполнять обещания. Путин неоднократно указывал, что Запад вывозил большую часть украинского зерна в свои государства, а главная цель сделки - поставки зерна нуждающимся странам, включая африканские - так и не была реализована.
https://ria.ru/20230815/zerno-1890249651.html
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цены на нефть, турция, украина, россия, владимир путин, оон
Цены на нефть, Турция, Украина, Россия, Владимир Путин, ООН
СМИ: США обсуждают с Турцией и Украиной альтернативные пути экспорта зерна
WSJ: США ведут переговоры с Турцией и Украиной о возможных путях экспорта зерна