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"Ледокол знаний" отправился к Северному полюсу

"Ледокол знаний" отправился к Северному полюсу - РИА Новости, 15.08.2023

"Ледокол знаний" отправился к Северному полюсу

15 августа из Мурманска стартовала научно-просветительская арктическая экспедиция "Ледокол знаний 2023", в которую отправилось более 80 школьников из 41 региона РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:06

2023-08-15T17:06

2023-08-15T17:06

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15 августа из Мурманска стартовала научно-просветительская арктическая экспедиция "Ледокол знаний 2023", в которую отправилось более 80 школьников из 41 региона России. К Северному полюсу их доставит атомный ледокол "50 лет Победы".Большинство участников – финалисты просветительского проекта "Ледокол знаний. Homo Science project", проходившего на сайте polus.atom.online, а также победители всероссийского конкурса "Большая перемена", всероссийской олимпиады по математическому моделированию Росатома, участники образовательной программы ФГУП "Атомфлот", главные победители сетевого образовательного краеведческого проекта "Юный полярник" и другие."Просветительский проект действует уже четвертый год, и это уникальная инициатива, позволяющая талантливым, творческим, активным ребятам осуществить свою мечту и отправиться к "вершине мира". В Год педагога и наставника особенно символично, что в экспедиции вместе со школьниками в качестве наставника принимает участие Дмитрий Лутовинов, одержавший в 2022 году победу в конкурсе "Учитель года России". Уверен, экспедиция станет одним из самых ярких воспоминаний в жизни каждого участника", – считает министр просвещения России Сергей Кравцов.Рейс продлится десять дней. За это время ледоход пройдёт по маршруту: Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. Его первую часть – более 2,5 тыс. км от порта в Мурманске до Северного полюса – ледокол преодолеет за четыре дня. Специальную остановку экспедиция сделает на одном из самых северных архипелагов планеты – Земле Франца-Иосифа, 150-летие открытия которого отмечается в этом году."В Год педагога и наставника "Ледокол знаний" принимает на борт талантливых школьников, участников олимпиад и интеллектуальных состязаний, и педагогов – популяризаторов науки и атомной отрасли, в том числе, победитель педагогического конкурса "Атомный урок Х Ледокол Знаний" прошлого года Алена Маскаева. Вместе с другими наставниками они проведут познавательные уроки, мастер-классы, лекции и даже ток-шоу для юных исследователей", – отметила заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации "Росатом" Татьяна Терентьева.Вместе с ребятами на самую северную точку планеты отправляются известные ученые, популяризаторы науки и эксперты. Участниками рейса станут профессор МИФИ, популяризатор науки Владимир Решетов и старший научный сотрудник группы "Квантовая оптика" Российского квантового центра Дмитрий Чермошенцев. В экспедиции детей также будет сопровождать ученый и арктический путешественник Виктор Боярский. Члены экспедиции изучат технологии, которыми обладает современная атомная отрасль. Сегодня это не только генерация электроэнергии, но и IT, аддитивные и лазерные технологии, квантовые компьютеры и многое другое. Также школьникам расскажут о Северном морском пути и роли атомных ледоколов, об удивительной природе Арктики и ее обитателях."Эта экспедиция для меня – одно из самых ярких впечатлений в жизни. Попасть на Северный полюс – такая возможность предоставляется раз в жизни. Для учителя важно вдохновение, и в Арктике его можно получить, чтобы зарядиться впечатлениями и с новыми силами начать учебный год. Кроме того, каждый раз, когда я путешествую, погружаюсь в историю региона и узнаю много интересного, что можно передать ученикам", – рассказал Дмитрий Лутовинов.Прибытие "Ледокола знаний" в порт Мурманска запланировано на 24 августа. Традиционно по итогам экспедиции будет подготовлен цикл общественно-просветительских материалов, которые будут доступны всем желающим. Экспедиция включена в план проведения Десятилетия науки и технологий в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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