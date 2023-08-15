https://ria.ru/20230815/ekovas-1890094944.html
СМИ: встреча начальников штабов стран ЭКОВАС пройдет 17 и 18 августа в Гане
СМИ: встреча начальников штабов стран ЭКОВАС пройдет 17 и 18 августа в Гане - РИА Новости, 15.08.2023
СМИ: встреча начальников штабов стран ЭКОВАС пройдет 17 и 18 августа в Гане
Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведут чрезвычайное заседание 17 и 18 августа в Аккре, столице Ганы,... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T02:51
2023-08-15T02:51
2023-08-15T02:51
в мире
нигер
аккра
гана
мохамед базум
экономическое сообщество стран западной африки
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Начальники штабов обороны стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) проведут чрезвычайное заседание 17 и 18 августа в Аккре, столице Ганы, сообщает радиостанция RFI. Ранее телеканал Al-Arabiya сообщил, что заседание глав генштабов стран-членов Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) по ситуации в Нигере было перенесено из-за неготовности войск. "Новая дата была подтверждена для чрезвычайного заседания начальников штабов обороны стран ЭКОВАС, которое состоится 17 и 18 августа в Аккре, в Гане. Комиссия региональной организации направила приглашение министрам обороны с просьбой разрешить своим начальникам штабов участвовать. Они получили мандат от глав государств на немедленную активацию и развертывание резервных сил для интервенции в Нигере", - отмечает радиостанция. В четверг 10 августа в Абудже состоялся экстренный саммит ЭКОВАС по ситуации в Нигере. Организация, как сообщалось, поручила комитету начальников штабов обороны немедленно активировать резервные силы для восстановления конституционного порядка в Нигере. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230814/niger-1889870615.html
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в мире, нигер, аккра, гана, мохамед базум, экономическое сообщество стран западной африки, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Аккра, Гана, Мохамед Базум, Экономическое сообщество стран Западной Африки, Переворот в Нигере — 2023
СМИ: встреча начальников штабов стран ЭКОВАС пройдет 17 и 18 августа в Гане
RFI: встреча начальников штабов стран ЭКОВАС пройдет 17 и 18 августа в Гане