https://ria.ru/20230815/dtp-1890258728.html
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 15.08.2023
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП
Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:27
2023-08-15T17:27
2023-08-15T17:43
происшествия
воронеж
воронежская область
автодор
трасса м-4 "дон"
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в телеграм-канале."Из-за ДТП ограничено движение транспорта на 49 километре М-4 "Дон" в направлении Воронежа. На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо по возможности выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.Сообщается также, что организован перепуск движения с 49 километра М-4 "Дон" на Каширское шоссе.В пресс-службе подмосковного главка полиции рассказали РИА Новости, что там столкнулись три грузовика и одна легковушка, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавили в главке.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html
воронеж
воронежская область
трасса м-4 "дон"
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, воронеж, воронежская область, автодор, трасса м-4 "дон", гибдд мвд рф
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Автодор, Трасса М-4 "Дон", ГИБДД МВД РФ
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП
Движение на 49 километре трассы М-4 Дон в сторону Воронежа ограничили из-за ДТП