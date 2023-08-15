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Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 15.08.2023
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17:27 15.08.2023 (обновлено: 17:43 15.08.2023)
https://ria.ru/20230815/dtp-1890258728.html
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 15.08.2023
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП
Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T17:27
2023-08-15T17:43
происшествия
воронеж
воронежская область
автодор
трасса м-4 "дон"
гибдд мвд рф
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в телеграм-канале.&quot;Из-за ДТП ограничено движение транспорта на 49 километре М-4 &quot;Дон&quot; в направлении Воронежа. На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо по возможности выбирать пути объезда&quot;, - говорится в сообщении.Сообщается также, что организован перепуск движения с 49 километра М-4 "Дон" на Каширское шоссе.В пресс-службе подмосковного главка полиции рассказали РИА Новости, что там столкнулись три грузовика и одна легковушка, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавили в главке.
https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html
воронеж
воронежская область
трасса м-4 "дон"
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происшествия, воронеж, воронежская область, автодор, трасса м-4 "дон", гибдд мвд рф
Происшествия, Воронеж, Воронежская область, Автодор, Трасса М-4 "Дон", ГИБДД МВД РФ
Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП

Движение на 49 километре трассы М-4 Дон в сторону Воронежа ограничили из-за ДТП

© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник Дорожно-патрульной службы ГИБДД и автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в телеграм-канале.
«

"Из-за ДТП ограничено движение транспорта на 49 километре М-4 "Дон" в направлении Воронежа. На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо по возможности выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что организован перепуск движения с 49 километра М-4 "Дон" на Каширское шоссе.
В пресс-службе подмосковного главка полиции рассказали РИА Новости, что там столкнулись три грузовика и одна легковушка, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавили в главке.
Трасса М-4 Дон - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
Движение на трассе М-4 "Дон" на Кубани ограничили из-за ДТП
8 августа, 19:00
 
ПроисшествияВоронежВоронежская областьАвтодорТрасса М-4 "Дон"ГИБДД МВД РФ
 
 
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