https://ria.ru/20230815/dtp-1890258728.html

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП - РИА Новости, 15.08.2023

Движение по трассе М-4 "Дон" в Воронежской области ограничили из-за ДТП

Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в... РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T17:27

2023-08-15T17:27

2023-08-15T17:43

происшествия

воронеж

воронежская область

автодор

трасса м-4 "дон"

гибдд мвд рф

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МОСКВА, 15 авг - РИА Новости. Движение транспорта на 49 километре трассы М-4 "Дон" в направлении Воронежа ограничено из-за ДТП, следует из сообщения государственной компании "Автодор" в телеграм-канале."Из-за ДТП ограничено движение транспорта на 49 километре М-4 "Дон" в направлении Воронежа. На месте аварии работают оперативные службы. Водителям необходимо по возможности выбирать пути объезда", - говорится в сообщении.Сообщается также, что организован перепуск движения с 49 километра М-4 "Дон" на Каширское шоссе.В пресс-службе подмосковного главка полиции рассказали РИА Новости, что там столкнулись три грузовика и одна легковушка, пострадал один человек. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, добавили в главке.

https://ria.ru/20230808/dtp-1888929318.html

воронеж

воронежская область

трасса м-4 "дон"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, воронеж, воронежская область, автодор, трасса м-4 "дон", гибдд мвд рф