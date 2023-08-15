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В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители - РИА Новости, 15.08.2023
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00:39 15.08.2023
https://ria.ru/20230815/dtp-1890088434.html
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители - РИА Новости, 15.08.2023
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители
Семья из семи человек попала в аварию в Тюменской области, супруги и трое их дочерей погибли, двое мальчиков госпитализированы, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T00:39
2023-08-15T00:39
происшествия
тюменская область
тюмень
ханты-мансийск
гибдд мвд рф
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ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Семья из семи человек попала в аварию в Тюменской области, супруги и трое их дочерей погибли, двое мальчиков госпитализированы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в понедельник в девятом часу вечера на 241-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе. &quot;&quot;Инфинити&quot;, водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом &quot;Вольво&quot; с полуприцепом. Предварительно, в &quot;Инфинити&quot; ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. В ДТП погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей, 3 и 11 лет, госпитализированы&quot;, - следует из сообщения.На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции под руководством врио начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Василия Ренцанова и оперативно-следственная группа. Проезжая часть трассы перекрыта, движение осуществляется в реверсивном порядке по прилегающей к дороге территории автозаправки.
https://ria.ru/20230814/dtp-1890061325.html
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происшествия, тюменская область, тюмень, ханты-мансийск, гибдд мвд рф
Происшествия, Тюменская область, Тюмень, Ханты-Мансийск, ГИБДД МВД РФ
В Тюменской области в ДТП погибли трое детей и их родители

В Тюменской области в ДТП с участием двухмашин погибли трое детей и их родители

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобили полиции и скорой медицинской помощи
Автомобили полиции и скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.08.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобили полиции и скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 15 авг - РИА Новости. Семья из семи человек попала в аварию в Тюменской области, супруги и трое их дочерей погибли, двое мальчиков госпитализированы, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
Авария с участием легкового и грузового автомобилей произошла в понедельник в девятом часу вечера на 241-м километре федеральной трассы Тюмень - Ханты-Мансийск в Тобольском районе.
«

""Инфинити", водитель которого не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с большегрузом "Вольво" с полуприцепом. Предварительно, в "Инфинити" ехала семья из Тобольска: супруги и их пятеро детей. В ДТП погибли 32-летний водитель, его 38-летняя супруга и трое дочерей 7, 9 и 14 лет. Двое сыновей, 3 и 11 лет, госпитализированы", - следует из сообщения.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции под руководством врио начальника Управления ГИБДД по Тюменской области Василия Ренцанова и оперативно-следственная группа.
Проезжая часть трассы перекрыта, движение осуществляется в реверсивном порядке по прилегающей к дороге территории автозаправки.
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