https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html

В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ

В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ - РИА Новости, 15.08.2023

В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ

ВС России и ФСБ предотвратили проникновение украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2023

2023-08-15T14:14

2023-08-15T14:14

2023-08-15T17:02

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

происшествия

вооруженные силы рф

фсб

россия

белгородская область

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МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВС России и ФСБ предотвратили проникновение украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!" — написал глава региона.Позднее он уточнил, что пострадал работник сельхозпредприятия, ему потребовалась госпитализация. Частичные повреждения получили производственные помещения и автомобиль.Предыдущая неудачная попытка Киева забросить диверсантов в Брянскую область состоялась в начале апреля. Тогда российские артиллеристы нанесли удар по боевикам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.

https://ria.ru/20230814/drg-1889915229.html

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Влада Копылова

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