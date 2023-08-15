https://ria.ru/20230815/drg-1890200640.html
В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ
В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ - РИА Новости, 15.08.2023
В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ
ВС России и ФСБ предотвратили проникновение украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 15.08.2023
2023-08-15T14:14
2023-08-15T14:14
2023-08-15T17:02
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
происшествия
вооруженные силы рф
фсб
россия
белгородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:172:3072:1900_1920x0_80_0_0_ff7b8880a1c297a07693ab1f12e0b08c.jpg
МОСКВА, 15 авг — РИА Новости. ВС России и ФСБ предотвратили проникновение украинских диверсантов в Брянскую область, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале."Вооруженными силами Российской Федерации, а также ПУ ФСБ России по Брянской области в районе села Курковичи Стародубского муниципального округа предотвращена попытка проникновения украинской ДРГ на территорию Российской Федерации. Спасибо нашим защитникам!" — написал глава региона.Позднее он уточнил, что пострадал работник сельхозпредприятия, ему потребовалась госпитализация. Частичные повреждения получили производственные помещения и автомобиль.Предыдущая неудачная попытка Киева забросить диверсантов в Брянскую область состоялась в начале апреля. Тогда российские артиллеристы нанесли удар по боевикам, которые понесли потери и отошли на территорию Украины.ВСУ регулярно обстреливают прилегающие к границе территории, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. В Брянской, Курской, Белгородской областях и Крыму действует высокий (желтый) уровень террористической опасности. Он предполагает усиление досмотров на вокзалах и в прочих людных местах, повышенную охрану стратегических объектов, включая энергетическую инфраструктуру, и другие меры.
https://ria.ru/20230814/drg-1889915229.html
брянская область
россия
белгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0e/1890031028_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c28fb945e39925533f681f4517eee9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, происшествия, вооруженные силы рф, фсб, россия, белгородская область, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Происшествия, Вооруженные силы РФ, ФСБ, Россия, Белгородская область, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Вооруженные силы Украины
В Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ
Богомаз: в Брянской области предотвратили проникновение украинской ДРГ